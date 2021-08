Músicos mexicanos recuerdan el aporte de Charlie Watts

CIUDA DE MÉXICO.- La elegancia y sencillez con la que Charlie Watts tocaba la batería fue lo que le dio un groove y personalidad muy particular, explica el músico Chema Arreola.

“Su principal aportación es ser parte de una banda que creó un contrapeso importante respecto de The Beatles en su momento. Los Rolling eran muchachos mal portados a quienes creímos eternos y hoy esa sensación termina con la muerte de Charlie Watts”.

El británico, quien fue uno de los fundadores de la mítica banda comandada por Mick Jagger, murió este martes a los 80 años según informó la banda en sus redes oficiales.

“Estamos hablando de la elegancia, un estilo muy sencillo, muy económico, pero con una firma que es la omisión, el quitar una nota en el contratiempo”, explica Arreola, músico y escritor, quien tocó batería para grupos como La Barranca, Monocordio, San Pascualito Rey y el grupo de Alfonso André, entre otros.

“La elegancia, la economía, el haberle dado sustento rítmico a una serie de canciones, de clásicos, de discos, de giras monumentales, es como también un anuncio, un recordatorio de una época que termina de gigantismo”, menciona.

Musicalmente, el experto explica que en Charlie había una técnica de jazz tradicional que podía verse en su manera de agarrar sus baquetas. Considera que hay toda una cantidad de bateristas que son importantes y relevantes para el rock mundial que fueron tocados por su magia, por su sencillez y sonido.

Entre los temas que destaca están el clásico de los Rolling Stones, “Angie” y “Honky tonk women”, este último cuyo intro es dado por Watts. Además Arreola aclara que no hay que ver la sencillez de sus ritmos como algo negativo:

“Tenemos un problema en general no sólo en la música sino en la vida en el que la velocidad pareciera ser un regalo maravilloso, como una aspiración. Me parece que no es así. Charlie Watts nos demuestra eso, cómo acompañar una canción”, explica.

“Ahora parece que se privilegia muchísimo la maroma, la velocidad, lo imposible, en una tendencia que viene de la música negra de alabanza. Lo de Charlie, lo de Ringo y muchos otros más bateristas de esa época era el contubernio con una canción, darle un peso muy específico y además alejados de la pirotecnia y la tecnología, bateristas clásicos”.

Con respecto a su muerte y aportación, el productor musical ganador del Grammy, Yunuen Viveros, conocido como Yuno Forquetina, considera que es una triste noticia, sin embargo puede verse de una mejor forma:

“La parte bonita es que creo que cuando alguien es tan talentoso y ha aportado tanto a la música, a la industria y sobre todo ha tocado y ha sido parte tan importante de una de las bandas que ha motivado a más de seis generaciones en la música a dedicarnos a esto, definitivamente estos ídolos yo no le llamo que mueren sino que pasan a ser leyendas. El legado realmente apenas comienza”, apunta.