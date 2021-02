Murió la actriz Martha Stewart a los 98 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Martha Stewart, mejor conocida por participar en filmes como Entre el Amor y el Pecado (1947) y La Muerte en un Beso (1950), murió el pasado miércoles a los 98 años, informó su hija, Colleen Shelley, en redes sociales.

“La original Martha Stewart nos dejó. Tenía un nuevo papel que interpretar en una película junto a todos sus amigos celestiales. Se fue tranquilamente y rodeada de su familia y su gato”, escribió Shelley.

La celebridad nació el 7 de octubre de 1922 en Bardwell, Kentucky, como Martha Ruth Haworth, aunque se mudó con su familia a Brooklyn, Nueva York, cuando era joven, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Stewart participó en varias series y películas entre los años 40 y 60; entre sus primeros trabajos en el cine se encuentran los filmes Cara de Muñeca (1945); Johnny Comes Flying Home (1946); y Sinfonía del Pasado (1947).

En Entre el Amor y el Pecado, uno de sus mayores trabajos, encarnó a una amiga del personaje principal interpretado por Joan Crawford, mientras que en La Muerte en un Beso, protagonizada por Humphrey Bogart, dio vida a una chica que se sospecha que asesinó a un guionista.

Otros de sus trabajos incluyen las series Mis Tres Hijos (1960-1972) y The Alfred Hitchcock Hour (1962-1965), y películas como Novia y Secretaria (1948), El Destino Manda (1950), Surf Party (1964), y más.

The original Martha Stewart left us yesterday. She had a new part to play in a movie with all her heavenly friends. She went off peacefully surrounded by her family and cat.

Martha Ruth Haworth aka Martha Stewart

10-07-1922 – 02-17-2021 she had a good run.

Fare thee well Mommy pic.twitter.com/sVnVx7arIA

— Colleen Shelley (@ColleenShelley) February 18, 2021