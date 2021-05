Mujer impacta a un auto, vuelca y termina en el hospital

NUEVO LAREDO, TAM.- Con lesiones de gravedad resultó una mujer, después que el vehículo que conducía se volcara luego de chocar contra otra unidad motriz.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana auxiliaron a Mónica, de 21 años, quien por las heridas que presentaba fue llevada al Hospital San Gerardo, donde permanece internada.

Mónica conducía un automóvil Mitsubishi Lancer modelo 2006, placas de Texas, circulando de poniente a oriente sobre la calle González.

Al llegar a la intersección con la avenida 20 de Noviembre, el vehículo conducido por la mujer es impactado de costado, por el frente de otra unidad.

Se trata de un Ford Mustang modelo 2007, placas de Texas, manejado por Christian, de 29 años, quien iba de sur a norte sobre la 20 de Noviembre y de acuerdo a su declaración tenía luz verde en el semáforo.

Tras el impacto la unidad conducida por Mónica se estrella contra la base metálica del semáforo y queda volcada sobre uno de sus costados, causando lesiones graves a la mujer.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para realizar el peritaje, que al no poder entrevistarse con Mónica, no ha sido concluido y no se ha determinado quién es responsable del aparatoso accidente.