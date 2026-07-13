Muerte del senador Graham abre una sucesión exprés en Carolina del Sur, con su hermana al frente

Darline Graham Nordone, la hermana del senador republicano Lindsey Graham, en el evento en el que el senador anunció su candidatura presidencial, en Central, Carolina del Sur, el 1 de junio del 2015. (AP foto/Rainier Ehrhardt)

Darline Graham Nordone, la hermana del senador republicano Lindsey Graham, en el evento en el que el senador anunció su candidatura presidencial, en Central, Carolina del Sur, el 1 de junio del 2015. (AP foto/Rainier Ehrhardt)

CHARLESTON, Carolina del Sur.- La hermana del senador Lindsey Graham, Darline Graham Nordone, ha sido nombrada como su reemplazo temporal en el Senado de Estados Unidos tras la inesperada muerte de su hermano el fin de semana.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunció en una conferencia de prensa en el Capitolio estatal el lunes que Nordone serviría los meses restantes del mandato actual de Graham, que concluye en enero. Se espera que preste juramento esta semana, convirtiéndose en la primera mujer en representar al estado en el Senado federal.

“Es un gran honor”, dijo Nordone, mientras decenas de colaboradores de Graham y asesores de campaña estaban de pie detrás de ella, algunos con los ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. “Lindsey siempre ha estado ahí para mí. Y ahora, yo estaré ahí para él”.

Graham murió la noche del sábado a los 71 años. Nunca se casó ni tuvo una familia propia, pero Nordone a menudo estuvo a su lado en los momentos clave de su carrera, hablando en eventos y apareciendo en algunos de sus anuncios de campaña.

Después de que sus padres murieran cuando eran jóvenes, Graham quedó a cargo de criar a su hermana, de quien más tarde se convirtió en tutor legal. Eran muy cercanos, y ella estuvo a su lado cuando él presentó la documentación para su reelección a principios de este año, junto con los hijos y nietos de ella.

“A Lindsey, te extraño más de lo que siquiera puedo expresar con palabras”, dijo Nordone, con la emoción elevándose en su voz. “Pero voy a hacer esto. Puedo con ello”.

Al presentar a Nordone, McMaster dijo que ambos hablaron “en las primeras horas de la madrugada del domingo” tras la muerte de Graham, y que le pidió que asumiera el mandato.

“Me preguntaba qué dirías, y me sentí conmovido por la rapidez con la que viste el deber que tenías de servir”, dijo McMaster. Añadió que el presidente Donald Trump “pensó que era una gran idea” cuando más tarde le contó su elección. Trump anunció su apoyo a Nordone para ocupar el escaño más temprano el lunes.

Nordone ha trabajado como óptica y en varias agencias estatales, incluida la Comisión para Ciegos de Carolina del Sur y el Departamento de Empleo y Fuerza Laboral. Vive en Lexington, es egresada del College of Charleston y tiene una maestría en consejería de rehabilitación.

¿Cómo funcionará una primaria especial?

El próximo mes se celebrará una elección especial para escoger a un nuevo candidato republicano para la elección general por el escaño de Graham. Este año, él buscaba un quinto mandato.

La vacante en el Senado ha desatado una carrera frenética entre los conservadores más ambiciosos de Carolina del Sur, que han estado ansiosos por escalar en la jerarquía política.

Los republicanos acaban de terminar una contienda amplia y encarnizada para definir a su candidato para suceder a McMaster, quien está concluyendo su segundo mandato. El fiscal general estatal Alan Wilson ganó la nominación, imponiéndose en un grupo que incluía a la vicegobernadora Pamela Evette, la representante Nancy Mace y Ralph Norman —todos los cuales ahora tienen la mira puesta en el escaño de Graham tras su muerte durante el fin de semana.

Según la ley de Carolina del Sur, el periodo de inscripción de una semana para una elección primaria especial comienza el segundo martes después de la muerte del candidato, o el 21 de julio.

La primaria especial se celebraría el segundo martes después de que cierre ese periodo de inscripción, o el 11 de agosto. Si se hace necesaria una segunda vuelta, se realizaría dos semanas después, o el 25 de agosto.

A partir de ese momento, el nuevo candidato tendría poco más de dos meses para hacer campaña para la elección general del 3 de noviembre.

Todo esto resulta problemático según la ley federal, que exige que las boletas para militares y votantes en el extranjero se envíen 45 días antes de cualquier elección federal. Para la primaria de la elección especial, eso habría sido el 27 de junio. Funcionarios de la Comisión Federal Electoral no respondieron a un mensaje en el que se solicitaba claridad sobre el proceso.

¿Quién podría reemplazar a Graham?

Graham murió la noche del sábado, y un informe preliminar del médico forense señaló que sufrió un desgarro en la aorta, conocido como disección aórtica.

En las horas posteriores al anuncio sobre el fallecimiento, los círculos republicanos de Carolina del Sur ya bullían con rumores sobre posibles reemplazos.

Evette, que ha servido casi ocho años junto a McMaster y recibió su respaldo en la contienda por la gobernación, es una posibilidad. Ella perdió la segunda vuelta del 23 de junio frente a Wilson.

Mace y Norman también podrían postularse en la primaria especial. Ninguno de los dos se postula para la reelección a sus escaños en la Cámara.

Pero otro republicano del estado, el representante Russell Fry, podría ser una posibilidad. El legislador de dos mandatos representa la creciente zona alrededor de Myrtle Beach, y ha sido un aliado destacado de Trump.

El empresario Mark Lynch, a quien Graham derrotó en la primaria, podría sumarse a la contienda. También podría hacerlo Mark Sanford, el exgobernador del estado que sirvió en dos periodos separados en la Cámara de Representantes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien vivió en Carolina del Sur antes de incorporarse al gobierno de Trump, ha recibido llamadas sobre la posibilidad de reemplazar a Graham, pero no tiene interés en el cargo y disfruta trabajar para el presidente, según una persona que insistió en el anonimato para describir conversaciones privadas.

¿Cómo afecta la muerte de Graham a la elección general?

Ningún demócrata ha ganado un escaño senatorial por Carolina del Sur en décadas, y los republicanos en la historia reciente suelen ganar los cargos estatales por márgenes de dos dígitos. La última vez que se postuló, en 2020, Graham derrotó a su oponente demócrata, Jaime Harrison, por un margen de 10 puntos porcentuales.

Así que, aunque la historia sugiere que Graham iba camino a un quinto mandato, los republicanos están evaluando cuidadosamente el panorama.

La pediatra de Charleston Annie Andrews ganó la nominación demócrata el mes pasado y ha recaudado más de 8 millones de dólares en la contienda, y tenía poco menos de 3 millones de dólares en efectivo al final de mayo, según registros federales. Graham había recaudado 6 millones de dólares, con poco más de 4 millones disponibles.

En un comunicado el domingo, Andrews instó a los habitantes de Carolina del Sur a unirse a ella “para dejar de lado el partidismo y ofrecer gratitud” a Graham por su servicio.

Harrison, al señalar que él y Graham “tuvimos nuestra cuota de desacuerdos políticos”, escribió en redes sociales que “siempre apreció que incluso en nuestras batallas políticas más feroces, aún podíamos compartir una conversación, una risa y un respeto mutuo por Carolina del Sur y por las instituciones a las que ambos tuvimos el privilegio de servir”.