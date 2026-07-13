Europa blinda su defensa: 9 países crean alianza con Ucrania para frenar misiles rusos

Francia, Alemania, Reino Unido y otras siete naciones impulsarán junto a Ucrania un sistema europeo de defensa antibalística, mientras Rusia advierte que responderá con ataques "varias veces más poderosos"

Esta imagen publicada por el canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyev, muestra bomberos que trabajan para extinguir un incendio en un casa dañada tras un ataque ucraniano de dron en la región de Moscú, Rusia, el lunes 13 de julio de 2026. (Canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú Andrei Vorobyev via AP)

Esta imagen publicada por el canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyev, muestra bomberos que trabajan para extinguir un incendio en un casa dañada tras un ataque ucraniano de dron en la región de Moscú, Rusia, el lunes 13 de julio de 2026. (Canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú Andrei Vorobyev via AP)

PARÍS.- Ucrania y otros nueve países anunciaron el lunes la formación de una coalición para proteger a Europa de misiles balísticos, utilizando la experiencia de Kiev en su lucha contra la invasión rusa durante más de cuatro años.

“Nuestro objetivo es construir una capacidad compartida de defensa contra misiles balísticos para Europa”, dijeron las 10 naciones en un comunicado en París durante conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy le pidió ayuda a más de una veintena de líderes para desarrollar medidas contra los ataques con misiles de Rusia que han golpeado su país y han hecho que el resto de Europa desconfíe de las ambiciones de Moscú en el continente.

Él y los líderes de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido dijeron que reconocían “la creciente amenaza que representan los misiles balísticos”, que son más difíciles de detener que los misiles de crucero o los drones.

“Creemos que proteger a Europa requiere una solución integral, en forma de una arquitectura integrada de defensa antimisiles, para disuadir y neutralizar futuras amenazas de misiles”, señaló el comunicado. “Reconocemos la experiencia única de Ucrania, adquirida a través de su defensa contra la guerra de agresión librada por Rusia”.

El comunicado no dio un plazo para establecer el sistema de defensa y dijo que el plan seguía abierto a otros países.

Zelenskyy afirmó que Ucrania y sus socios podrían desarrollar en conjunto en los próximos 12 meses un sistema de producción en masa y bajo costo con misiles que le permitiría a Europa abastecerse por sí misma de una nueva capacidad antibalística y ponerlo a disposición de otros países en el mundo que necesiten de protección.

Putin no muestra señales de que Rusia esté retrocediendo

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró inflexible y prometió el lunes una respuesta contundente ante los recientes ataques ucranianos de largo alcance contra refinerías, petroleros y terminales que han provocado escasez generalizada de combustible.

“Dondequiera que intenten atacar territorio ruso, responderemos de la misma manera, pero nuestros ataques serán varias veces más poderosos”, dijo Putin en una reunión con activistas a favor del Kremlin.

Los ministros de Exteriores europeos también se reunieron por separado en Bruselas, donde debatieron las necesidades de Ucrania y las amenazas de Rusia para el continente.

Zelenskyy quiere acelerar los esfuerzos con países europeos para desarrollar sus defensas antiaéreas antes del invierno, cuando Rusia suele intensificar sus ataques para dejar a los ucranianos sin electricidad, calefacción y agua.

Funcionarios ucranianos estaban en París para presentar un Programa Antibalístico y reunirse con líderes gubernamentales, asesores de seguridad nacional y empresas de defensa que podrían participar, dijo Zelenskyy.

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada de otorgar a Ucrania una licencia para producir sistemas de defensa antiaérea Patriot para contrarrestar los misiles balísticos podría marcar un gran avance para Kiev. Sin embargo, expertos y funcionarios ucranianos advierten que convertir la idea en realidad probablemente llevaría años. No estaba claro con qué rapidez podría construirse un sistema europeo.

Ucrania quiere obligar a Putin a negociar

Tanto Kiev como sus aliados europeos están interesados en consolidar los recientes éxitos de Ucrania y obligar a Putin a negociar el fin de los combates, aunque Moscú no ha mostrado disposición alguna a ceder pese a los esfuerzos de paz del gobierno de Trump.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú seguirá de cerca la reunión de París, pero desestimó sus aspiraciones.

“Esta es una coalición de belicistas”, sostuvo Peskov. “Los impulsa la profunda ilusión de que es posible infligir una derrota estratégica a nuestro país, así que esta es una coalición de los ilusos, una coalición de quienes incitan a la guerra”.

Los avances de Ucrania en tecnología de drones le han dado una ventaja reciente, según analistas y funcionarios occidentales. Sus ataques contra rutas de suministro detrás de la línea del frente han privado al ejército ruso de impulso y han hecho que su avance sea lento y costoso, señalan.

Ucrania dice que golpeó 105 embarcaciones rusas en 8 días

Las fuerzas ucranianas atacaron 105 embarcaciones rusas en el mar de Azov, junto a la península de Crimea, entre el 6 y el 13 de julio, dijo Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

Las embarcaciones incluían petroleros, buques de carga seca, un ferry y remolcadores, indicó Brovdi en Telegram.

La campaña forma parte de un esfuerzo ucraniano más amplio para aislar la península de Crimea —que atraviesa su peor crisis de combustible desde que fue anexada ilegalmente por Moscú en 2014— y perturbar la logística rusa. Crimea sirve como una base clave en la retaguardia para las fuerzas rusas que ocupan partes del sur de Ucrania.

No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones, y funcionarios rusos no hicieron comentarios de inmediato.

Líderes europeos demuestran compromiso con Ucrania

La reunión en París de la llamada Coalición de los Dispuestos, que reúne a más de 30 países y a alrededor de 25 jefes de Estado y de gobierno, parecía ser una demostración de compromiso a largo plazo con Ucrania y una advertencia a Rusia, mientras Moscú pone a prueba la resiliencia de Europa.

El viaje de Zelenskyy a la capital francesa se produjo tras la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham, uno de los más firmes partidarios de Kiev en Washington. El legislador Oleksandr Merezhko calificó a Graham como “el vínculo más cercano entre Ucrania, nuestro presidente y Trump”.

El viaje también se produce en medio de una importante reorganización del gobierno de Zelenskyy, tras la renuncia el domingo de la primera ministra Yulia Svyrydenko.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo que convocaría al embajador ruso en Francia e impondría sanciones contra hackers rusos. Declaró a BFMTV-RMC que el asunto se refiere a “una vasta campaña cibernética destinada al sabotaje y al espionaje, llevada a cabo por Rusia en alrededor de 10 países europeos”.

Los vecinos de Ucrania también han sentido el impacto de la guerra.

En el incidente más reciente, un dron lanzado durante ataques rusos nocturnos contra la región ucraniana de Odesa se estrelló y explotó en territorio de Moldavia, informó el lunes su Ministerio de Exteriores. Indicó que el incidente fue “grave e inaceptable”.

Ucrania lanza más de 300 drones hacia Moscú

Ucrania ha apuntado a objetivos en el interior del territorio ruso con sus drones y misiles de largo alcance desarrollados en el país.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 350 drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú desde última hora del domingo, incluidos 50 cerca de la capital, dijo el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, dijo que 81 drones ucranianos fueron derribados durante la noche, y añadió que tres personas murieron y otras tres resultaron heridas por el ataque en el asentamiento de Pionersky, en la parte occidental de la región de Moscú.

La fuerza aérea ucraniana, por su parte, informó que Rusia lanzó 134 drones de ataque de largo alcance y tres misiles guiados de aviación contra Ucrania.

Un ataque contra infraestructura portuaria en la región ucraniana de Odesa incendió un buque mercante atracado que transportaba fertilizante bajo bandera de Togo, matando a cinco tripulantes e hiriendo a 10, dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper.

Rusia dice que frustró una importante operación ucraniana con drones

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo que frustró un plan ucraniano para atacar con drones la base aérea de Ukrainka, en la remota región oriental de Amur, y la base aérea de Shagol, en la región de Chelyabinsk, en el sur de los Urales.

Pequeños drones fueron introducidos de contrabando en la región rusa de Bryansk utilizando globos aerostáticos y drones de transporte más grandes, y luego fueron trasladados en automóvil cerca de las bases aéreas por agentes ucranianos, que fueron arrestados, dijo el servicio de seguridad.

Una operación encubierta ucraniana de hace un año, con el nombre en clave Operación Telaraña, destruyó o dañó casi un tercio de la flota de bombarderos estratégicos de Moscú con drones introducidos clandestinamente en territorio ruso, según funcionarios ucranianos.