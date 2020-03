Mueren 51 médicos por Covid-19 en Italia

CIUDAD DE MÉXICO.-Al menos 51 médicos han muerto en Italia por complicaciones relacionadas con el nuevo coronavirus, informó la Asociación Italiana de Médicos.

Los doctores fallecidos habían dado positivo a Covid-19, dijo la Asociación, de acuerdo con la cadena CNN.

El presidente del organismo, Filippo Anelli, había llamado recientemente a que se otorgará a los trabajadores sanitarios los materiales necesarios para protegerlos, en medio de la pandemia que azota al país europeo.

Italia lidera el número de muertes por la enfermedad a nivel mundial, con nueve mil 134, mientras que está en segundo lugar de contagios confirmados, con 86 mil 498, detrás de Estados Unidos, que hoy superó los cien mil.

“Lo primero que debemos hacer es proteger a nuestros trabajadores de la salud, para asegurarnos de que ellos no propaguen el virus. Nuestros médicos han sido enviados a la guerra sin armas”, dijo Anelli a The Financial Times el jueves.

Además, se denunció que hay al menos seis mil trabajadores de la salud infectados con el virus.