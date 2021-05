Mueren 20 en ataque en Gaza; escala tensión en Jerusalén

JERUSALÉN.- El Ejército de Israel atacó la Franja de Gaza luego de que milicianos de Hamas lanzaron cohetes hacia Jerusalén. Al menos 20 personas, entre ellas tres niños, murieron este lunes en una explosión en Gaza, según autoridades palestinas.

Un portavoz militar israelí dijo a The New York Times que no podía confirmar ni negar la responsabilidad israelí por las muertes y sugirió que podrían haber sido el resultado de fuego amigo. Pero el portavoz confirmó que había habido un ataque israelí en la zona. El Ejército israelí dijo en un comunicado que un ataque aéreo israelí había matado a tres agentes de Hamas.

En tanto, de los 45 cohetes lanzados por Hamas sólo uno golpeó en una casa, sin dejar víctimas, pero Hamas anunció que lanzaría cien cohetes a la zona.

Los ataques empeoraron las tensiones en la región luego de semanas de enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes palestinos en Jerusalén.

Militantes de Hamas lanzaron cohetes contra Israel el lunes, incluido uno que activó sirenas de ataque aéreo hasta Jerusalén, luego de que cientos de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la Policía israelí en la Mezquita de Al Aqsa. Aunque se reportó un incendio en el templo, en realidad se trató de un árbol y no se registraron daños en el inmueble, según Reuters.

El Ejército israelí respondió con una serie de ataques en la Franja de Gaza que mataron a un comandante de Hamas, informó el grupo. Funcionarios de salud de Gaza dijeron que nueve personas, incluidos tres niños, murieron en una explosión.

Los ataques vespertinos intensificaron drásticamente lo que ya son tensiones elevadas en toda la región luego de semanas de enfrentamientos entre la Policía israelí y manifestantes palestinos en Jerusalén que han amenazado con convertirse en un conflicto más amplio.

Poco después de que sonaran las sirenas, se pudieron escuchar explosiones en Jerusalén. Un cohete cayó en las afueras del oeste de Jerusalén, lo que dañó levemente una casa y provocó un incendio forestal. El Ejército israelí dijo que hubo una explosión inicial de siete cohetes, uno fue interceptado y el lanzamiento de cohetes continuaba en el sur de Israel.

Antes este lunes, la Policía israelí chocó el lunes con manifestantes palestinos en un disputado lugar de culto en Jerusalén, dentro de una sucesión de altercados que están llevando al límite a la ciudad.

Más de una docena de latas de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras cayeron en la Mezquita de Al Aqsa, ubicada en un recinto sagrado tanto para judíos como para musulmanes, según un fotógrafo de Associated Press en el lugar. Había una humareda delante de la mezquita y el emblemático santuario de cúpula dorada, y la plaza circundante quedó salpicada de piedras. En un rincón del complejo, zapatos y escombros se amontonaban sobre las alfombras.

Más de 305 palestinos resultaron heridos, de los que 228 acudieron a clínicas y hospitales para ser atendidos, según la Media Luna Roja palestina. Siete de los heridos estaban graves. La Policía informó de 21 agentes heridos, tres de los cuales fueron hospitalizados.

Los altercados se produjeron tras días de crecientes tensiones entre palestinos y las autoridades israelíes en la zona antigua de Jerusalén, el centro emocional del conflicto. También coinciden con el Ramadán, el mes sagrado del ayuno para los musulmanes y que es un periodo de gran sensibilidad religiosa.

Aumenta tensión por expulsiones

Otro factor en juego es un plan de desahucios en un barrio árabe de Jerusalén Oriental, donde colonos israelíes han librado una larga batalla legal para tomar el control de varias propiedades.

Cientos de palestinos y unas dos docenas de policías han resultado heridos en los últimos días en los altercados en torno a la Explanada de las Mezquitas.

El lugar, conocido por los judíos como Monte del Templo y por los musulmanes como Noble Santuario, está considerado como el lugar más sagrado de los judíos y el tercero del islam.

Los manifestantes habían colocado barricadas en las puertas del complejo con tablones de madera y chatarra desde la madrugada, según un fotógrafo de AP en el lugar.

En algún momento después de las 7 de la mañana comenzaron los enfrentamientos, en los que las personas dentro del recinto lanzaban piedras a la policía desplegada fuera. La policía entró en el complejo y empleó gas lacrimógeno, balas de goma y granadas de aturdimiento.

En un momento dado, en la Mezquita de Al-Aqsa había unas 400 personas, entre jóvenes manifestantes y fieles de mayor edad. La Policía lanzó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras dentro del templo.

Los manifestantes arrojaron piedras desde el complejo a una calle contigua, cerca del Muro de las Lamentaciones y donde se habían reunido judíos para rezar, según la Policía.

Preocupan acciones de Israel a ONU y EU

Tras varios días de violencia en Jerusalén, Israel se ha visto cada vez más criticada por sus agresivas acciones en el lugar, especialmente durante el Ramadán.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó consultas a puerta cerrada sobre la situación en Jerusalén para el lunes. La reunión fue solicitada por Túnez, representante árabe en el consejo, según diplomáticos.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, habló el domingo por la noche con su homólogo israelí, Meir Ben-Shabbat, e hizo una llamada a la calma. Sullivan pidió a Israel que “tome medidas apropiadas para garantizar la calma” y expresó las “graves preocupaciones” de Estados Unidos sobre la violencia y los planes de desahucios, según un comunicado de la Casa Blanca.

Tras los incidentes del lunes, el Secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, llamó a ambas partes a desescalar en conflicto.

Responde Netanyahu a críticas

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondió el lunes a las críticas y describió la situación como un problema de seguridad. Israel está decidido a garantizar el derecho de culto a todo el mundo, dijo, lo que “de vez en cuanto requiere alzarse y plantarse como están haciendo ahora la Policía israelí y nuestras fuerzas de seguridad”.

Ofir Gendelman, portavoz de Netanyahu, afirmó en un tuit que “palestinos extremistas planearon organizar disturbios con mucha antelación” en el recinto.

Ayman Odeh, un destacado político árabe en Israel, atribuyó la violencia a las prácticas discriminatorias contra los palestinos y dijo que Israel había provocado la violencia.

“Allí donde haya ocupación, habrá resistencia”, dijo en una conferencia de prensa en Sheikh Jarrah, cerca de las viviendas bajo amenaza de desalojo.

En otros incidentes violentos, manifestantes palestinos lanzaron piedras a un vehículo israelí que circulaba fuera de los muros de la Ciudad Vieja. El piloto pareció perder el control y se estrelló contra un peatón. Dos pasajeros resultaron heridos, según dijo la Policía en un comunicado.

La Policía había prohibido a los judíos visitar el lugar el lunes, cuando se celebra el Día de Jerusalén con un desfile de nacionalistas israelíes por el barrio musulmán de la zona antigua de Jerusalén y hasta el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado donde puede orar un judío.

El evento anual está ampliamente considerado como una provocadora demostración de la hegemonía judía sobre la disputada ciudad. Los participantes celebran la captura de Jerusalén Oriental por parte de Israel en la Guerra de Oriente Medio de 1967.