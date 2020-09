Muere Toots Hibbert, legendario cantante de reggae

E.U.-El legendario cantante de reggae y líder de la mítica banda Toots & The Maytals, Frederick ‘Toots’ Hibbert, ha fallecido a la edad de 77 años como consecuencia de la Covid-19.

La muerte de este coetáneo de Bob Marley se ha producido después de semanas en el hospital y ha sido anunciada por la banda a través de las redes sociales.

“Es con gran pesar anunciar que Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert falleció pacíficamente esta noche, rodeado de su familia en el Hospital Universitario de West Indies en Kingston, Jamaica”, anunció la cuenta de Twitter de la banda que lideraba.

Hibbert fue hospitalizado a principios de mes después de dar positivo por coronavirus y, a pesar de que “mostraba signos de mejora por horas”, finalmente ha fallecido.

Nacido en May Pen (Clarendon, Jamaica) Hibbert creció cantando en la iglesia y formó los Maytals en la década de 1960. Se le atribuye el origen de la palabra reggae por la canción ‘Do the reggay’. Justo una semana antes de su hospitalización Toots & The Maytals lanzaron su primer álbum de material original en una décad, ‘Got To Be Tough’.



Junto con Bob Marley y los Wailers, su banda fue uno de los principales actores del reggae que firmaron con el sello Island Records, que promovió su trabajo fuera de Jamaica. Aunque canciones como Monkey Man se convirtió en un éxito menor en el Reino Unido en 1970, otras incluidas en el álbum Pressure Drop aparecieron de manera destacada en la película de 1972 The Harder They Come, que ayudó a popularizar el reggae en Norteamérica.

La banda tocaba habitualmente en directo pero en 2013, tuvieron un parón de tres años depués de que Hibbert fuera golpeado en la cabeza por una botella arrojada desde el público durante una presentación en un festival de EE. UU. El cantante dijo haber sufrido “ansiedad extrema, pérdida de memoria, dolores de cabeza, mareos y, lo más triste de todo, miedo a las multitudes y a las actuaciones”.