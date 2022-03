Muere periodista de EU en Ucrania

LEÓPOLIS, Ucrania.- La policía de la región de Kiev dice que un periodista estadounidense murió y un colega más resultó herido al ser baleados por fuerzas rusas en Ucrania.

La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil del videoperiodista periodista Brent Renaud en Irpin, cerca de la capital. El periodista herido fue trasladado a un hospital en Kiev.

Un portavoz del diario The New York Times dijo que Renaud, de 50 años, era un “cineasta talentoso» que colaboró con el Times durante años. Dijo que no estaba trabajando para con ellos al momento de su muerte.

Por su parte, el periodista herido relató que fueron atacados en un puesto de control después de que se les ordenó detenerse en Irpin.

Juan Arredondo, quien recibió un disparo en la espalda baja, le dijo a la periodista italiana Annalisa Camilli en una entrevista desde el hospital que Renaud recibió un disparo en el cuello.

Arredondo indicó que estaban filmando a los refugiados que huían del área cuando les dispararon mientras estaban en un automóvil que se acercaba a un puesto de control.