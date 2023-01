Muere Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, a los 54 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Lisa Marie Presley, única hija de Elvis, murió este jueves a los 54 años tras ser hospitalizada de emergencia a causa de un paro cardíaco.

La noticia fue a dada a conocer por la agencia AP y posteriormente confirmada por su madre, Priscilla Presley, mediante un comunicado que mandó a la revista “People”.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida”, se puede leer en el documento.

Asimismo, quien fuera esposa de el “Rey” del rock and roll pidió respeto para su familia en estos momentos tan difíciles y aunque agradeció las muestras de cariño, aclaró que por el momento no dará ni una sola declaración: “Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”, finalizó.

Esta tarde trascendió que la cantautora fue llevada por los servicios de emergencia a un hospital en el condado de Calabasas, luego de que se recibiera una llamada por un posible ataque cardíaco en la residencia de Presley.

Su última aparición en público fue este pasado martes, cuando asistió a la entrega de los Globos de Oro 2023 con su madre y la estrella de la cinta “Elvis” , Austin Butler.