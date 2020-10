Molestan fallas en cajeros de la CFE

No leen las tarjetas para realizar los pagos por el consumo de energía, no aceptan billetes y no entregan el recibo de pago.

NUEVO LAREDO, TAM.- Las aglomeraciones y largas filas dentro de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nuevo Laredo causan molestia entre los ciudadanos quienes acusaron fallas en cajeros de cobro automático.

Usuarios de la CFE se mostraron molestos cuando al llegar a la dependencia se encontraron con que los cajeros automáticos no leen las tarjetas para realizar los pagos por el consumo de energía, no aceptan billetes y no entregan el recibo de pago.

De acuerdo con los usuarios, solo tres cajeros automáticos están trabajando en las instalaciones de la CFE ubicadas en Aquiles Serdán y Washington, pero en ninguno de ellos se puede realizar el prepago de la tarjeta, por lo que muchos usuarios corren el riesgo de quedarse sin energía.

“Hay que pagarlo, no hay de otra, tenemos que esperar el tiempo que sea porque si nos cortan el servicio, según personal de la dependencia nos dice que el sistema se debe restablecer, pero no lo pueden hacer cuando hay mucha gente”, dijo Daniela Montes, una de las usuarias que hacía fila para pagar en los cajeros.

“Tenemos que hacer mucha fila, los cajeros no aceptan los billetes, además de que hay personas que se tardan mucho en realizar los pagos, debería haber personal apoyando para que sea más rápido, pues todos tenemos prisa”, agregó otra persona inconforme con el servicio brindado.

Otra de las personas que hacían fila en espera de que se les indicara que podían pasar a pagar comentó que deberían de poner más cajeros o que por lo menos los que tienen sirvan correctamente.

Cabe destacar que los aparatos que funcionan están muy lentos, otros no aceptan billetes de 50, 20 y 100 pesos, algunos no reciben los billetes nuevos de 500 pesos y también rechazan el pago con tarjeta.