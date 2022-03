MLB y sindicato prolongan ausencia de Bauer

NUEVA YORK.— El lanzador Trevor Bauer, de los Dodgers de Los Ángeles, se perderá el inicio de la temporada debido a que las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores le ampliaron el jueves su licencia administrativa al 16 de abril.

Bauer fue puesto el 2 de julio bajo una licencia para ausentarse por siete días con goce de sueldo, de acuerdo con la política conjunta del sindicato y MLB contra la violencia de pareja y la agresión sexual.

La medida se tomó después de que una mujer del sur de California dijo que el lanzador la dejó inconsciente por asfixia, la golpeó repetidamente con los puños y tuvo sexo anal con ella sin su consentimiento durante dos encuentros sexuales a principios del año pasado.

Desde entonces, las Grandes Ligas y el sindicato han acordado varias ampliaciones a la licencia de Bauer.

‘El señor Bauer está cooperando con la investigación de MLB y espera la solución de este asunto. El continúa su preparación con vistas a la campaña 2022’, dijeron los agentes de Bauer, Jon Fetterolf y Rachel Luba, en un comunicado enviado por correo electrónico.

‘Una licencia administrativa no es una acción disciplinaria ni en ninguna manera refleja una conclusión en la investigación realizada por la liga’.

Bauer no ha visto acción desde el 29 de junio. Tenía foja de 8-2 y un promedio de carreras limpias admitidas de 2,59 en 17 presentaciones durante su primera campaña con los Dodgers. El año pasado le pagaron su sueldo de 28 millones de dólares.

Los fiscales de Los Ángeles decidieron el mes pasado no presentar cargos contra Bauer sobre quien pesaba la acusación de haber golpeado a una mujer de San Diego y abusado sexualmente de ella después de conocerla por las redes sociales.

Los fiscales no lograron demostrar las acusaciones de la mujer más allá de toda duda razonable, reconoció la oficina del fiscal de distrito del condado Los Ángeles en un documento sobre la conclusión de la pesquisa.

Después de la decisión de los fiscales, Bauer negó categóricamente en un video de siete minutos difundido en YouTube que hubiera abusado de la mujer. Dijo que ambos tuvieron sexo rudo a propuesta de ella y se atuvieron a lo que habían acordado de antemano.

Al término de cada encuentro, ambos bromeaban y ella se quedaba la noche con él.

The Associated Press suele no identificar a las personas que afirman haber sido víctimas de agresión sexual.

Después de ganar su primer Premio Cy Young con los Rojos de Cincinnati en 2020, Bauer firmó un contrato de tres campañas por 102 millones de dólares con los Dodgers, el equipo de su ciudad natal.