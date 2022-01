Miles protestan en Canadá por mandatos de vacunación

OTTAWA, Canadá.- Miles de manifestantes se reunieron el sábado en la capital de Canadá para protestar contra los mandatos de vacunación, mascarillas y confinamiento.

Algunos estacionaron sus vehículos en el sitio del Monumento Nacional de Guerra y bailaron en la Tumba del Soldado Desconocido, otros portaron pancartas y banderas con esvásticas y algunos usaron la estatua del héroe y activista canadiense Terry Fox para exhibir una declaración antivacuna, lo que generó una condena generalizada.

“Me enfadó ver bailar a los manifestantes en la Tumba del Soldado Desconocido y profanar el Monumento Nacional de Guerra. Generaciones de canadienses han luchado y muerto por nuestros derechos, incluyendo la libertad de expresión, pero no esto. Quienes estén involucrados deberían bajar sus cabezas de vergüenza”, tuiteó el general Wayne Eyre, jefe del Estado Mayor de Defensa de Canadá.

Algunos de los manifestantes compararon los mandatos de vacunación con el fascismo, un camión portó una bandera confederada y muchas personas sostenían letreros con improperios contra el primer ministro Justin Trudeau.

La estatua de Fox, un héroe nacional que perdió una pierna por cáncer óseo durante su juventud, luego inició en 1980 una travesía de recaudación de fondos por todo Canadá, fue envuelta con una bandera canadiense al revés con una pancarta que decía “libres de mandato”.

Trudeau retuiteó un comunicado de la Fundación Terry Fox que indicaba que “Terry creyó en la ciencia y dio su vida para ayudar a otros”.

Eric Simmons, de Oshawa, Ontario, dijo que todos los mandatos de vacunación deberían ser interrumpidos.

“No son efectivos, no están funcionando. No están cambiando nada. No podemos seguir viviendo asó. La gente está perdiendo sus empleos porque no quiere vacunarse”, sostuvo Simmons.

El convoy de camioneros y otras personas provocó que la policía se preparara para posibles actos violentos y advirtiera a los residentes a evitar ir al centro de la ciudad. Un alto funcionario de seguridad del Parlamento aconsejó a legisladores cerrar con candado sus puertas ya que hubo reportes de que sus casas privadas podrían ser objetivo.

En parte, algunos camioneros protestan por la nueva regla que entró en vigor el 15 de enero que exige que los camioneros que entran a Canadá estén totalmente vacunados contra el coronavirus. Estados Unidos ha impuesto el mismo requisito a los camioneros que entran a ese país.

La Alianza Camionera Canadiense señaló que al parecer una serie de manifestantes no tienen relación con la industria camionera y que presionan por una agenda separada. La alianza señaló en un comunicado que la industria debe adaptarse y cumplir con este mandato, y que la mayoría de los conductores lo han hecho.

Los organizadores de la protesta han solicitado a Trudeau que todos los gobiernos provinciales eliminen las restricciones del COVID-19 y los mandatos de vacunación. El documento no menciona a los camioneros.