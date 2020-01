Milagros cumple su sueño de ser ‘soldado por un día’

NUEVO LAREDO, TAM.- Con un semblante de alegría y emoción, ayer miércoles, la pequeña Milagros de Jesús Cázares Hernández cumplió su sueño de convivir con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional al ser “soldado por un día”.

A sus escasos ocho años de edad, Milagros manifestó sentir una gran admiración por estos héroes color verde olivo, manifestó su abuela María Magdalena Mota Sánchez.

“Cada vez que los ve (soldados) en la calle, se quiere subir con ellos.

El padecimiento que ella tiene se llama Síndrome Nefrótico que desde los dos años empezó a padecer, ella fue prematura de cinco meses”, explicó.

Reveló que otro de los sueños de Milagros quien es alumna de la primaria Los Insurgentes, es conocer el mar, pero no cuenta con los recursos económicos por el momento.

“Yo hago lo más que puedo por ella, pero ahorita no se puede ir al mar, el padecimiento es como un diabético con el cual debemos estar luchando todo el tiempo, de que no se te olvide el medicamento, no dejar los tratamientos aunque traigan muchos efectos secundarios. El mes entrante le toca cita en Monterrey y debo dejar de trabajar. Su padecimiento es progresivo, le afecta para aprender, apenas hace poco aprendió a leer y ya va en tercer grado”, agregó.

Como inicio de esta visita especial, se efectuó la ceremonia de recibimiento con todo el regimiento, este acto lo encabezaron el Mayor de Caballería César Gerardo Sánchez Bautista y el Teniente Coronel de Caballería Narciso Valadez Nájera.

Los módulos que visitaron escoltando a Milagros fueron: equipamiento vehicular, radiofrecuencia, camuflaje, adiestramiento canino, sanidad, la pista de aterrizaje y la tripulación del black Hawk UH60, además de compartir los alimentos con las fuerzas castrenses.

El Cuartel Militar Macario Zamora se ubica en el crucero de Macario Zamora y Dr. Mier en la colonia Militar.