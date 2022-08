Miguel Herrera se queja del manoseo de jugadores en la Selección

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera alzó la voz en lo concerniente a la Selección mexicana. “El Piojo”, quien ya fue seleccionador nacional, se quejó de lo poco que ayudará el juego contra Paraguay que tendrá México el 31 de agosto, ya que “el 80 por ciento de estos jugadores, no irán al Mundial, sólo los están toqueteando”.

Para este partido, Gerardo Martino llamó a Jesús Angulo y Sebastián Córdova, aunque éste se encuentra en duda, al estar lesionado. Pero la realidad es que a este partido, no le ve utilidad: “Creo que toquetear jugadores por toquetear en estos juegos no sirve; el 80 por ciento de los jugadores no va a estar para el Mundial y eso que van 26 a la copa del Mundo. No es bueno toquetear jugadores. Dirán que es a futuro peor no sabemos si este mismo técnico sea el que va a estar después”.

El rival, no lo niega, “es muy bueno, pero el juego por las fechas (que no son Fechas FIFA), no aporta mucho. Son los moleros, como decía Ricardo Ferretti”. A pesar de eso, siente que Martino ha ignorado a dos jugadores que deberían estar en estas listas.?”Al único que no le han hecho justicia es a (Diego) Reyes, habiendo necesidad de gente ahí, el Flaco lo está haciendo muy bien. Diego ya tuvo procesos, Mundiales… Lo de Juan Pablo Vigón, pues si no lo llamó antes, menos ahora”.