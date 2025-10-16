Microsoft lanza actualizaciones de inteligencia artificial para Windows 11

Microsoft está animando a las personas a hablar con sus laptops mientras lanza nuevas actualizaciones de inteligencia artificial para Windows 11 e impulsa a los usuarios a dejar al Windows 10.

La empresa terminó el soporte de seguridad gratuito para Windows 10 esta semana, aunque millones de personas todavía utilizan computadoras personales con ese sistema operativo.

Para animar a las personas a actualizarse, el gigante del software anunció el jueves nuevas características de Windows 11, la mayoría de ellas integrando aún más el chatbot de IA de la compañía, Copilot, en la experiencia de usar un portátil.

Entre las características se encuentra un modo de voz que permite a los usuarios dictar “Hola, Copilot” para comenzar a conversar con su computadora en lugar de escribir o hacer clic en un panel táctil.

Microsoft presentó el sistema Windows 10 hace una década y lanzó Windows 11 en 2021.

Pero muchas personas en todo el mundo todavía usan Windows 10, especialmente aquellas con computadoras más antiguas que no pueden actualizarse a Windows 11. Los defensores de los consumidores llevan meses solicitando a Microsoft que extienda el soporte técnico para cientos de millones de dispositivos que ya no recibirán correcciones de seguridad automáticas.

“Con el fin de Windows 10, los usuarios enfrentan la elección entre exponerse a ciberataques o desechar sus computadoras antiguas y comprar nuevas”, dijo Brenna Stevens del Grupo de Investigación de Interés Público del Estado de Oregón, que abogó en nombre de talleres de reparación locales, estudiantes y otros.

Microsoft ha dicho que las personas pueden pagar un extra por un año de soporte de seguridad extendido hasta octubre de 2026. Algunos usuarios, incluidos aquellos en la Unión Europea, así como usuarios en Estados Unidos que pueden sincronizarse con el servicio en la nube de Microsoft, podrán obtener ese soporte extendido de forma gratuita.

Pero la mayoría de las personas con dispositivos no compatibles probablemente seguirán usándolos a pesar de las vulnerabilidades o los desecharán, lo que “crea tanto un problema de seguridad como un problema ambiental”, generando enormes cantidades de desechos electrónicos tóxicos, dijo Nathan Proctor, quien lidera la campaña Derecho a Reparar de PIRG. Tanto PIRG como Microsoft instan a aquellos que están reemplazando sus computadoras a evitar enviar sus modelos antiguos al vertedero.

Esas preocupaciones no fueron el foco de los anuncios de Windows 11 de Microsoft el jueves. En cambio, Yusuf Mehdi, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de la división de consumo de Microsoft, argumentó que conversar con un portátil será “tan transformador como el ratón y el teclado” en la configuración de la experiencia de la PC. Microsoft dice que todos los usuarios de Windows 11 también tendrán ahora acceso a Copilot Vision, una función de IA que puede analizar y dar retroalimentación sobre los documentos, videojuegos y otras actividades que ocurren en la pantalla.

Mehdi reconoció que podría llevar algún tiempo acostumbrarse a las conversaciones humano-computadora en espacios de trabajo compartidos.

“Al igual que cuando salió el ratón, la gente tiene que averiguar cuándo usarlo, cuál es la forma correcta, cómo hacerlo”, dijo Mehdi a los periodistas.

Las actualizaciones son el intento más reciente de Microsoft para hacer de su ampliamente utilizado sistema operativo Windows una puerta de entrada para enganchar a las personas a su conjunto de herramientas de IA generativa. El gigante tecnológico compite intensamente en servicios de IA con Apple, Google y startups como Anthropic y OpenAI.

Mehdi dijo que las actualizaciones “no son un reemplazo para Recall”, una función de seguimiento de pantalla en algunas computadoras con Windows que le da a Copilot una “memoria fotográfica” de la actividad virtual de un usuario.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, lo describió el año pasado como un paso hacia máquinas que “nos ven instantáneamente, escuchan, razonan sobre nuestra intención y nuestro entorno”, pero la idea fue recibida con críticas de expertos en privacidad y seguridad y tardó un año en comenzar a implementarse.