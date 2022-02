Mick Jagger, Questlove producen documental sobre James Brown

NUEVA YORK — Mick Jagger y Ahmir «Questlove» Thompson se han unido para producir una serie documental de cuatro episodios sobre la leyenda del soul James Brown.

Se espera que «James Brown: Say it Loud» se estrene el próximo año en A&E Network. Brown, quien murió en 2006, habría cumplido 90 años en mayo de 2023.

El líder de los Rolling Stones describió a Brown como «un artista brillante que me inspiró desde el principio».

Questlove, líder de The Roots, disfruta actualmente del éxito de «Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not be Televised)», su documental nominado al Oscar sobre una serie de conciertos en Harlem descritos como el Woodstock Negro.

«La vida de James Brown es importante no sólo para comprender su inmenso impacto musical, que nos inspira a nosotros y a otros artistas hasta el día de hoy, sino también por la impresión profunda y duradera que ha tenido en la cultura estadounidense», dijo Questlove.

Peter Afterman, David Blackman y Victoria Pearman también figuran como productores ejecutivos, mientras que Deborah Riley Draper será la directora del proyecto.