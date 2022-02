Mi país y gente están siendo bombardeados: Milla Jovovich

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo y actriz Milla Jovovich se dijo «desconsolada y estupefacta tratando de procesar los eventos» en Ucrania, donde viven familiares y amigos.

«Estoy desconsolada y estupefacta tratando de procesar los eventos de esta semana en mi lugar de nacimiento, Ucrania. Mi país y mi gente están siendo bombardeados. Amigos y familiares escondidos».

«Estoy partida en dos mientras veo cómo se desarrolla el horror», escribió Milla Jovovich, nacida en Ucrania, en una publicación de Instagram.

Jovovich, de 46 años, compartió a sus seguidores un enlace en su biografía que contiene organizaciones orientadas a ayudar a las personas que aún se encuentran en Ucrania: Fondo Humanitario de Ucrania, la Fundación Benéfica Internacional de Ucrania Todos Pueden.

«Mi sangre y mis raíces provienen tanto de Rusia como de Ucrania. Estoy dividida en dos mientras veo el horror que se desarrolla, el país siendo destruido, las familias desplazadas, toda su vida yaciendo en fragmentos carbonizados a su alrededor», agregó.

«Recuerdo la guerra en la tierra natal de mi padre, la ex Yugoslavia, y las historias que cuenta mi familia sobre el trauma y el terror que experimentaron. Guerra. Siempre guerra. Líderes que no pueden traer la paz. El monstruo interminable del imperialismo. Y siempre, la gente paga en derramamiento de sangre y lágrimas», concluyó.

— People (@people) February 26, 2022