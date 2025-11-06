México se prepara para recibir a Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, llega al salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el lunes 22 de septiembre de 2025. (AP Foto/Angelina Katsanis)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las relaciones comerciales y la devolución de un códice prehispánico que las autoridades mexicanas reclaman a Francia desde hace varios años dominarán la agenda de la visita oficial a México del presidente francés Emmanuel Macron.

Así lo anunció el jueves la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum horas antes del arribo de Macron, quien llegará proveniente de Brasil donde participó en una reunión de jefes de Estado que se realizó antes de la Conferencia de las Partes —conocida informalmente como COP30— que desarrollará la próxima semana en la ciudad amazónica de Belém.

Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que el viernes recibirá al mandatario europeo en el palacio de gobierno y luego sostendrán una reunión privada.

La presidenta detalló que durante la visita de Macron se discutirá la relación económica bilateral, el acuerdo comercial con la Unión Europea que se renovará en 2026 y la colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación.

Francia es el sexto inversionista europeo en México y el noveno a nivel mundial. En el país latinoamericano operan unas 550 empresas francesas, según datos oficiales.

Sheinbaum afirmó que uno de los asuntos prioritarios que se abordarán en la visita es la devolución de los códices prehispánicos.

En 2020 el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) realizó gestiones con las autoridades de Francia para solicitar el regreso del Códice Borbónico y el Códice Azcatitlan.

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, dijo el jueves a la prensa que el Códice Azcatitlan tiene una gran importancia para México porque permitirá conocer el desarrollo de Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, desde su fundación hasta el Siglo XVII.

También explicó que el Códice Borbónico, que es un documento pictográfico mexica, será vital para entender la manera en que se representaban el calendario mexica y las deidades y rituales asociados.

La devolución del Códice Azcatitlan depende del gobierno francés, mientras que el caso del Códice Borbónico está en manos del Legislativo, precisó el asesor.