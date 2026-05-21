México busca consolidar cooperación en seguridad con EU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que aspira a que la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos sirva para consolidar el acuerdo bilateral de seguridad para el combate al narcotráfico, el tráfico de migrantes y armas y el intercambio de información.

Markwayne Mullin arribará el jueves a la capital mexicana para una visita de dos días tras las tensiones generadas en las últimas semanas por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente de tránsito en el estado fronterizo de Chihuahua y las acusaciones de narcotráfico que realizó la fiscalía de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha.

Horas antes del encuentro —que está previsto para el mediodía— Sheinbaum dijo que hablará con Mullin sobre los casos de los 15 migrantes mexicanos que murieron en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) desde 2025 y que motivaron notas diplomáticas de su gobierno. México anunció en marzo que llevará la denuncia de los casos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Mullin también tiene previsto reunirse con el Gabinete de Seguridad de México. La visita del secretario estadounidense fue acordada durante una conversación telefónica que mantuvo Sheinbaum con el presidente Donald Trump en la que dialogaron sobre seguridad y comercio bilateral.

“Lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento” de seguridad, señaló la mandataria en su habitual conferencia matutina al ser preguntada sobre la visita.

Sheinbaum descartó que en el encuentro con Mullin se vaya a conversar sobre los casos de los 10 funcionarios mexicanos acusados por Estados Unidos, algunos de los cuales pertenecen al partido gobernante Morena.

A fines de abril la fiscalía de Nueva York acusó de narcotráfico y tenencia ilícita de armas a Rocha, al alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios activos y retirados.

Rocha y Gámez se separaron temporalmente de sus cargos para facilitar la investigación que abrió la Fiscalía General de México, mientras los exsecretarios de Seguridad y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron la semana pasada a las autoridades estadounidenses.

Las relaciones entre los dos vecinos también se tensaron tras la muerte de dos agentes de la CIA el 19 de abril junto con dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua cuando la camioneta en la que viajaban cayó por un barranco en las montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas— y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El incidente motivó una nota de protesta del gobierno de Sheinbaum que reclamó a Washington que no había sido informado de la presencia en el país de los dos agentes estadounidenses ni de sus actividades.