México a los SAG: nominan a Salma Hayek y Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.- Los actores mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez brillaron este martes durante el anuncio de las nominaciones a los SAG Awards (Premios del Sindicato de Actores de EU), con menciones para cada uno en la categoría de Actuación Destacada de un Elenco en una Película.

Hayek figura dentro del reparto de La Casa Gucci, mientras que el comediante forma parte del de CODA: Señales del Corazón. Las otras tres cintas nominadas son Belfast, No Miren Arriba y Rey Richard: Una Familia Ganadora. Esta categoría es el equivalente a Mejor Película en los Premios Óscar.

«Qué buena sorpresa para esta mañana. Muchas gracias, @sagawards por este increíble honor. Felicidades a mis compañeros de reparto en CODA», escribió Derbez en Twitter.

El anuncio de los competidores en los SAG 2022 fue realizado por las actrices Rosario Dawson y Vanessa Hudgens este martes por la mañana, luego de una breve momento sin sonido en la transmisión online.

La exitosa serie original de Netflix, El Juego del Calamar, hizo historia al convertirse en la primera producción en un idioma diferente al inglés y la primera serie coreana en obtener una nominación.

El show compite en la categoría de Elenco Destacado en una Serie Dramática junto a Succession, Yellowstone, The Morning Show y The Handmaid’s Tale. El programa también obtuvo nominaciones para Actor en una Serie Dramática (Lee Jung-jae), Actriz en una Serie Dramática (Jung Ho-yeon) y Equipo de Stunts.

Desde su estreno en Netflix en septiembre de 2021, El Juego del Calamar se convirtió en un fenómeno global. El drama obtuvo mil 650 millones de horas de visualización durante sus primeras cuatro semanas de lanzamiento, superando a Bridgerton como la serie original más vista en la historia de la plataforma.

Lady Gaga obtuvo una nominación a la Actuación Destacada de una Actriz en un Papel Principal, una sorpresa dadas las duras críticas de la crítica hacia el filme; compite contra Jessica Chastain, Olivia Colman, Jennifer Hudson y Nicole Kidman. Este anuncio se convirtió en tendencia en Twitter debido a la ausencia de Kristen Stewart, favorita de la temporada por su papel de la Princesa Diana en Spencer.

Mientras tanto, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington competirán por la Actuación Destacada de un Actor en un Papel Principal.

La ceremonia de premios se transmitirá en vivo el 27 de febrero desde el Barker Hangar en Santa Mónica. Es el primer cambio de sede de la gala desde 1997, después de que el año pasado el evento fuera pregrabado.

En la premiación se honrará la carrera de la actriz Helen Mirren con el Premio SAG Life Achievement Award 2021.

«Me siento honrada de haber sido elegida para recibir el premio SAG Life Achievement Award», dijo Mirren en un comunicado. «Desde que era un joven actor que comenzaba, siempre me inspiré y aprendí de la actuación cinematográfica estadounidense, por lo que este premio es particularmente significativo para mí».

Here is to the icons that gave us what we needed this year… 🌟

Cheers to the Cast in a Motion Picture nominees: @belfastmovie, #Coda, @dontlookupfilm, @houseofguccimov, @kingrichardfilm pic.twitter.com/alqRSQ2avS — SAG Awards® (@SAGawards) January 12, 2022

NOMINACIONES A LOS SAG AWARDS 2022



CINE

Actuación Destacada de un Elenco en una Película

«Belfast»

«CODA: Señales del Corazón»

«No Miren Arriba

«La Casa Gucci»

«Rey Richard: Una Familia Ganadora»

Actuación Destacada de una Actriz en un Papel Principal

Jessica Chastain, «The Eyes of Tammy Faye»

Olivia Colman, «The Lost Daughter»

Lady Gaga, «La Casa Gucci»

Jennifer Hudson, «Respect»

Nicole Kidman, «Being the Ricardos»

Actuación Destacada de un Actor en un Papel Principal

Javier Bardem, «Being the Ricardos»

Benedict Cumberbatch, «El Poder del Perro»

Andrew Garfield, «Tick, Tick Boom!»

Will Smith, «Rey Richard: Una Familia Ganadora»

Denzel Washington, «The Tragedy of Macbeth»

Actuación Destacada de una Actriz en un Papel de Reparto

Caitriona Balfe, «Belfast»

Cate Blanchett, «El Callejón de las Almas Perdidas»

Ariana DeBose, «Amor Sin Barreras»

Kirsten Dunst, «El Poder del Perro»

Ruth Negga, «Passing»

Actuación Destacada de un Actor en un Papel de Reparto

Ben Affleck, «The Tender Bar»

Bradley Cooper, «Licorice Pizza»

Troy Kotsur, «CODA: Señales del Corazón»

Jared Leto, «La Casa Gucci»

Kodi Smit-McPhee, «El Poder del Perro»

Equipo de Stunts Destacado en una Película

«Black Widow»

«Duna»

«Matrix Resurrecciones»

«Sin Tiempo Para Morir»

«Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos»

TELEVISIÓN

Actuación Destacada de un Elenco en una Serie de Comedia

«The Great»

«Hacks»

«The Komisky Method»

«Only Murders in the Building»

«Ted Lasso»

Actuación Destacada de un Elenco en una Serie Dramática

«The Handmaid’s Tale»

«The Morning Show»

«El Juego del Calamar»

«Succession»

«Yellowstone»

Actuación Destacada de una Actriz en una Miniserie o Película para TV

Jennifer Coolidge, «The White Lotus»

Cynthia Erivo, «Genius»

Margaret Qualley, «Maid»

Jean Smart, «Mare of Easttown»

Kate Winslet, «Mare of Easttown»

Actuación Destacada de un Actor en una Miniserie o Película para TV

Murray Barlett, «The White Lotus»

Oscar Isaac, «Scenes from a Marriage»

Michael Keaton, «Dopesick»

Ewan McGregor, «Halston»

Evan Peters, «Mare of Easttown»

Actuación Destacada de un Actor en una Serie Dramática

Brian Cox, «Succession»

Billy Crudup, «The Morning Show»

Kieran Culkin, «Succession»

Jeremy Strong, «Succession»

Lee jung-jae, «El Juego del Calamar»

Actuación Destacada de una Actriz en una Serie Dramática

Jennifer Aniston, «The Morning Show»

Jung Ho-yeon, «El Juego del Calamar»

Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale»

Sarah Snook, «Succession»

Reese Witherspoon, «The Morning Show»

Actuación Destacada de una Actriz en una Serie de Comedia

Elle Fanning, «The Great»

Sandra Oh, «The Chair»

Jean Smart, «Hacks»

Juno Temple, «Ted Lasso»

Hannah Waddingham, «Ted Lasso»

Actuación Destacada de un Actor en una Serie de Comedia

Michael Douglas, «The Kominsky Method»

Bret Goldstein, «Ted Lasso»

Steve Martin, «Only Murders in the Building»

Martin Short, «Only Murders in the Building»

Jason Sudeikis, «Ted Lasso»

Equipo de Stunts Destacado en una Serie de Drama

«Cobra Kai»

«The Falcon and the Winter Soldier»

«Loki»

«Mare of Easttown»

«El Juego del Calamar»