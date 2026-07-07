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Messi y Argentina se levantan de la lona, vencen 3-2 a Egipto

Y avanzan a cuartos del Mundial

El delantero argentino Lionel Messi reacciona durante el partido contra Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
AP

ATLANTA (AP) — Argentina resucitó en el Mundial.

Enzo Fernández metió un cabezazo en el tiempo de descuento y Argentina le dio la vuelta al marcador para conseguir el martes una dramática victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Los campeones defensores estaban contra las cuerdas al quedar abajo 2-0 a los 67 minutos tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Pero Argentina sacó toda la estirpe de sus tres estrellas en la camiseta y anotó dos goles en un lapso de cuatro minutos para revivir su ilusión de seguir en el trono.

Cristian Romero y Lionel Messi —con su octavo gol del torneo— reanimaron a Argentina en el partido y Fernández puso la sentencia en el segundo minuto del tiempo añadido.

Argentina jugará en cuartos contra el ganador del duelo Colombia-Suiza que se disputaba más tarde en Vancouver.

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