Messi brilla con tres asistencias y lidera goleada del Inter Miami 4-1 al Revolution

El argentino impulsó el triunfo con 41 contribuciones de gol en la temporada; Tadeo Allende y Jordi Alba marcaron dobletes en la victoria de la MLS

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, ríe en un partido ante el Revolution de Nueva Inglaterra, el sábado 4 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell)

FORT LAUDERDALE, Florida.- Tadeo Allende y Jordi Alba anotaron dos goles cada uno, Lionel Messi prodigó tres asistencias e Inter Miami aplastó el sábado 4-1 al Revolution de Nueva Inglaterra.

Messi acumula 24 goles y 17 asistencias, y sus 41 contribuciones de gol esta temporada son la segunda mayor cantidad en la historia de la MLS. El mexicano Carlos Vela tuvo 49 (34 goles, 15 asistencias) para Los Angeles FC en 2019.

Miami es tercero en la Conferencia Este con 59 puntos, tres detrás de Cincinnati, que está en segundo lugar, y tres por delante de Charlotte y New York City. En la jornada, Filadelfia se aseguró de terminar la campaña como líder del Este y de toda la MLS, al arribar a 66 unidades.

El argentino Allende corrió hacia un pase que Messi le envió sin mirar y anotó desde la esquina derecha del área de chica con un disparo rasante que se coló por el poste trasero para abrir el marcador a los 32 minutos.

Alba le dio a Miami una ventaja de 2-0 en el tiempo de descuento de la primera mitad. Messi robó un pase mal jugado de primera por el portero en el vértice del área, rápidamente recortó para evadir a un defensor cerca del punto de penalti y luego deslizó un pase al español Alba para que definiera desde corta distancia.

Dor Turgeman fue titular por primera vez en la MLS y anotó por Nueva Inglaterra a los 59, pero momentos después Allende aguantó la marca de un defensor y alcanzó un balón largo y combado que Messi le sirvió para hacer el 3-1 a los 60.

El segundo gol de Alba cerró el marcador a los 63.

Union conquista el Este y el Supporters’ Shield

Mikael Uhre anotó en la primera mitad y el Union de Filadelfia venció al New York City FC por 1-0 para conquistar la Conferencia Este y el Supporters’ Shield, trofeo que se otorga al conjunto con más puntos en la temporada regular de la MLS.

Uhre anotó por sexta vez esta temporada a los 40 minutos cuando se valió de una asistencia de Jovan Lukic para inflar la red. Fue la cuarta asistencia de Lukic en su primera temporada en la liga.

El arquero Andre Blake logró su noveno partido sin recibir goles en la temporada y el 89º de su carrera en 265 inicios, todos con Filadelfia (20-7-6). También llevó al Union a la mejor foja en 2020

El Union llegó a 66 puntos, para apoderarse del trofeo.NYCFC se quedó en 56 y se ubica en zona de postemporada, como quinto del Este..

Otros partidos

El ecuatoriano Patrickson Delgado marcó apenas antes del descanso para que FC Dallas superara 2-1 al Galaxy de Los Ángeles y se mantuviera invicto en ocho partidos.

Charlotte superó 1-0 a un DC United que se quedó con 10 hombres, para asegurar la ventaja de local en los playoffs.

El británico Sam Surridge anotó con un cabezazo para llegar a 23 goles, y Nashville empató 1-1 con Montreal.

Además, Cincinnati superó 1-0 a los Red Bulls de Nueva York; Orlando City empató 1-1 con el Crew de Columbus.