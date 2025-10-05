El cantante Fadel Chaker se entrega tras 12 años prófugo en campamento palestino del Líbano

El exastro del pop, condenado en ausencia por apoyar a un grupo terrorista, fue arrestado por inteligencia militar y enfrentará nuevos cargos por delitos contra el ejército

Chaker se convirtió en una estrella del pop en todo el mundo árabe en 2002 con un éxito rotundo. [Agencias]

BEIRUT, Líbano.- Una estrella del pop libanés convertido en miliciano islámico buscado se entregó el sábado al servicio de inteligencia militar del país, 12 años después de haberse dado a la fuga, indicaron funcionarios judiciales y de seguridad.

Fadel Chaker había estado prófugo desde los sangrientos enfrentamientos callejeros entre milicianos musulmanes suníes y el ejército libanés en junio de 2013 en la ciudad costera de Sidón. Fue juzgado en ausencia y sentenciado a 22 años de prisión en 2020 por brindar apoyo a un “grupo terrorista”.

El sábado por la noche, una fuerza de inteligencia militar libanesa llegó a una de las entradas del campamento de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, cerca de Sidón, y arrestó a Chaker, quien se escondió en el campamento durante más de 12 años, según dos funcionarios de seguridad y dos judiciales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijeron que la entrega sucedió tras la coordinación entre mediadores y funcionarios del Ministerio de Defensa libanés.

Los funcionarios señalaron que ahora que Chaker está bajo custodia de las autoridades libanesas, las sentencias que recibió cuando estaba prófugo serán anuladas y será interrogado en preparación para ser juzgado por nuevos cargos de cometer delitos contra el ejército.

Chaker ha negado anteriormente haber tenido algún papel en los enfrentamientos en Sidón y afirmó que nunca abogó por el derramamiento de sangre.

El tiroteo de 2013, que enfrentó a seguidores del jeque Ahmad al-Assir, clérigo suní radical, con el ejército libanés, mató al menos a 18 soldados y profundizó las tensiones sectarias en Líbano entre musulmanes suníes y chiíes.

En un video subido a YouTube el segundo día de los enfrentamientos callejeros en Sidón, un Chaker barbudo llamó a sus enemigos cerdos y perros, y se burló del ejército diciendo: “tenemos dos cadáveres en descomposición que les arrebatamos ayer”, refiriéndose aparentemente a dos soldados muertos.

Chaker se convirtió en una estrella del pop en todo el mundo árabe en 2002 con un éxito rotundo. Casi 10 años después, cayó bajo la influencia de al-Assir y sorprendió a sus seguidores al aparecer junto al clérigo radical en protestas y luego decir que dejaba de cantar para acercarse más a Dios.

En julio, Chaker, junto con su hijo Mohammed, lanzó una nueva canción que se volvió viral en todo el mundo árabe y obtuvo más de 113 millones de vistas en YouTube.

La entrega de Chaker se produce cuando el ejército libanés comenzó el proceso de recolección de armas de los 12 campamentos de refugiados palestinos en Líbano, que han estado fuera del alcance de las autoridades libanesas.