Menor resulta lesionada en accidente

NUEVO LAREDO, TAM.- Una menor resultó lesionada cuando el vehículo en que viajaba chocó contra una camioneta, cuyo conductor no respetó la señal de alto.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana auxiliaron a la menor de 11 años, quien tras ser estabilizada fue llevada al Hospital San Gerardo, donde quedó internada.

Lauro, de 62 años, residente en la vecina ciudad, conducía una camioneta GMC Sierra modelo 2004, placas de Texas, circulando de oriente a poniente sobre la calle Hidalgo.

Al llegar a la intersección con la avenida Leandro Valle, Lauro asegura que le fallaron los frenos de su camioneta y chocó contra un vehículo.

Se trata de un Toyota Yaris modelo 2012, placas de Texas, manejado por Alma, de 37 años, y la menor, que la acompañaba, resultó lesionada; ella iba de norte a sur por Leandro Valle, contando con vía preferencial.

“No me agarraron los frenos y me pase y me chocaron”, fue lo declarado por Lauro a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.