Memo Ochoa salva de la derrota a las Águilas ante los Rayos de Necaxa

En el primer tiempo el cuadro americanista dominó, pero no supo crear el peligro necesario para inquietar a Luis Malagón

AGUASCALIENTES.– Cuando parecía que el América convencía a casi toda su afición ganando sus dos primeros partidos del Torneo Guard1anes 2020, las Águilas volvieron a las andadas y sufrieron para sacar un empate 1-1 ante Necaxa y salvándose de la derrota en el segundo tiempo, en el cual los Rayos exhibieron las carencias defensivas del equipo del Piojo Herrera.

El partido comenzó bastante ajetreado y utilizando el VAR para definir si era válido un gol de Necaxa a los dos minutos que se terminó anulando por fuera de lugar de Jhoao Rodríguez y cuatro minutos más tarde avalaron el golazo de Federico Viñas.

En el primer tiempo el cuadro americanista dominó, pero no supo crear el peligro necesario para inquietar a Luis Malagón, a quien los nervios por enfrentar al América por primera vez no le pesaron. Para el segundo tiempo Lucas Passerini se echó el equipo al hombro, fue el hombre de mayor peligro y fue el ejecutor del penal con el que Necaxa igualó el marcador a los 50 minutos y así estrenarse como goleador en México, pues en su estancia con Cruz Azul el torneo pasado no pudo marcar en Liga.

El gol le dio mayor confianza al equipo de Alfonso Sosa que en el hombro de Passerini se animó a ir al frente a inquietar a Memo Ochoa, quien salvó hasta dos jugadas claras de gol que pudieron significar una catástrofe para los del Piojo.

Este es el primer punto de los Rayos en el certamen y le corta la racha perfecta al América que puede dejar la primera posición en caso de que Pumas consiga la victoria en esta tercera jornada.