El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.40
EN VIVO

Medias Rojas adquieren a Willson Contreras de Cardenales por tres lanzadores jóvenes

Boston refuerza ofensiva con veterano venezolano, mientras San Luis obtiene pitcheo joven y apoyo financiero

El venezolano Willson Contreras (40), de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón solitario en la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 6 de septiembre de 2023, en Atlanta. (AP Photo/John Bazemore, Archivo)
AP

BOSTON.- Los Medias Rojas de Boston adquirieron al tres veces All-Star venezolano Willson Contreras de los Cardenales de San Luis el lunes en un intercambio por el lanzador derecho Hunter Dobbins y dos prospectos de pitcheo.

Contreras, de 33 años, tiene un promedio de bateo de .258 con 172 jonrones y 548 carreras impulsadas en diez temporadas con los Cachorros y los Cardenales. Pasó la mayor parte de su carrera como receptor antes de mudarse a la primera base el año pasado, cuando bateó para .257 con 20 jonrones y 80 carreras impulsadas.

Dobbins, de 26 años, tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 4.13 como novato en Boston el año pasado antes de romperse el ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y perderse la segunda mitad de la temporada. Los Cardenales también recibirán a los derechos de Single-A Blake Aita y Yhoiker Fajardo.

San Luis también envió dinero en efectivo a Boston como parte del acuerdo.

Minamino de Japón sufre lesión jugando con Mónaco y podría perderse el Mundial
Define Raúl Jiménez triunfo del Fulham con penalti histórico en Premier

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.