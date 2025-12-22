Medias Rojas adquieren a Willson Contreras de Cardenales por tres lanzadores jóvenes

El venezolano Willson Contreras (40), de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón solitario en la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 6 de septiembre de 2023, en Atlanta. (AP Photo/John Bazemore, Archivo)

BOSTON.- Los Medias Rojas de Boston adquirieron al tres veces All-Star venezolano Willson Contreras de los Cardenales de San Luis el lunes en un intercambio por el lanzador derecho Hunter Dobbins y dos prospectos de pitcheo.

Contreras, de 33 años, tiene un promedio de bateo de .258 con 172 jonrones y 548 carreras impulsadas en diez temporadas con los Cachorros y los Cardenales. Pasó la mayor parte de su carrera como receptor antes de mudarse a la primera base el año pasado, cuando bateó para .257 con 20 jonrones y 80 carreras impulsadas.

Dobbins, de 26 años, tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 4.13 como novato en Boston el año pasado antes de romperse el ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y perderse la segunda mitad de la temporada. Los Cardenales también recibirán a los derechos de Single-A Blake Aita y Yhoiker Fajardo.

San Luis también envió dinero en efectivo a Boston como parte del acuerdo.