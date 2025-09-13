Mbappé brilla y Real Madrid vence a Real Sociedad con diez jugadores

El francés marcó y asistió en el triunfo 2-1, pese a la expulsión de Huijsen, mientras Atlético y Alavés también destacaron en la jornada española

Kylian Mbappe y Dani Ceballos del Real Madrid reaccionan tras anotar en el encuentro ante la Real Sociedad en la Liga Española el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/Miguel Oses)

Kylian Mbappe y Dani Ceballos del Real Madrid reaccionan tras anotar en el encuentro ante la Real Sociedad en la Liga Española el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/Miguel Oses)

BARCELONA.- Kylian Mbappé anotó un gol y asistió en otro para que un Real Madrid disminuido a diez jugadores venciera el sábado 2-1 a la Real Sociedad en La Liga.

En tanto, el Atlético de Madrid consiguió su primera victoria de la temporada antes de enfrentarse al Liverpool en la Liga de Campeones. Y el Athletic Bilbao perdió antes de recibir al Arsenal.

Mbappé, el astro francés, abrió el marcador a los 12 minutos con su cuarto gol en igual número de partidos esta temporada. Se valió de su velocidad superior para alcanzar un mal pase de un jugador de la Sociedad y disparar lejos del alcance del portero Álex Remiro.

El Madrid jugó con un hombre menos durante casi una hora después de que el nuevo defensor central Dean Huijsen recibió una tarjeta roja directa a los 32 minutos por derribar a Mikel Oyarzabal cuando solo quedaba el portero por superar.

Pero Mbappé ayudó a duplicar la ventaja a los 44 con un elegante regate, girando alrededor de su marcador cerca de la línea de fondo, antes de encontrar a Arda Guler con un pase para que el mediocampista turco anotara.

Oyarzabal descontó por los anfitriones al convertir un penalti a los 56 minutos. Dani Carvajal había concedido el penal cuando un balón golpeó su brazo en el área.

Fue la cuarta victoria del Madrid en igual número de partidos para comenzar la campaña en La Liga.

“Empezamos muy bien el partido: jugamos en campo contrario, marcamos goles y creamos situaciones”, valoró Mbappé. “Después tenemos la tarjeta roja y cambia un poco el partido porque somos uno menos pero no teníamos miedo. Jugamos nuestro juego y metimos el segundo”.

El Madrid no ganó nada importante con Mbappé la temporada pasada. Terminó detrás del Barcelona en la liga.

Con Xabi Alonso como su nuevo entrenador, tiene una ventaja temprana sobre su principal rival. El Barcelona juega contra el Valencia el domingo y está cinco puntos detrás del equipo Merengue.

Alonso dijo que Huijsen, quien se unió desde el Bournemouth este verano, estaba “enfadado pero aliviado” después de ver que su expulsión no le costó puntos a su equipo.

El Madrid comienza su campaña en la Liga de Campeones el martes contra el Marsella.

González marca en su debut con el Atlético

Nico González anotó en su debut con el Atlético de Madrid después de que el mediocampista argentino arribó a préstamo desde la Juventus. La entidad Colchonera se impuso 2-0 al Villarreal.

Pablo Barrio anotó en el noveno minuto antes de que González cabeceara un centro de Marcos Llorente a los 52 .

La primera victoria del Atlético en la temporada llega después de su peor inicio desde que Diego Simeone se convirtió en entrenador hace más de una década.

Otro argentino, el delantero Julián Álvarez, fue sustituido en el descanso como una “precaución”, informó el club en la red social X.

El próximo partido del Atlético es un viaje a Anfield el miércoles.

“Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos como se suele decir”, comentó el mediocampista del Atleti, Koke Resurrección. “Tranquilidad, que esto acaba de empezar. Hemos hecho un buen trabajo y a seguir”.

Alavés sorprende al Athletic en San Mamés

El Alavés ganó en el feudo del Athletic Bilbao por primera vez en 20 años gracias a un gol en propia puerta de Álex Berenguer para llevarse el derbi del País Vasco por 1-0.

Fue la primera derrota del Athletic esta temporada después de que el equipo de Ernesto Valverde ganó sus primeros tres partidos.

El tropiezo llega antes de que el Athletic reciba al Arsenal el martes en la Liga de Campeones.

Los Leones no con el delantero Nico Williams, quien se lesionó jugando para España la semana pasada.

En tanto, Mario Martín y Borja Mayoral anotaron por el Getafe, que continuó impresionando con una victoria 2-0 sobre el recién ascendido Oviedo. El modesto equipo de José Bordalás tiene tres victorias junto con una derrota.