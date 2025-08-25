Mbappé anota dos goles y el Real Madrid gana 3-0 en Oviedo

Kylian Mbappé, centro, del Real Madrid, es felicitado por sus compañeros Vinícius Junior, derecha, y Aurelien Tchouameni después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de La Liga española entre Real Oviedo y Real Madrid en el estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, España, el domingo 24 de agosto de 2025. (AP Foto/Miguel Oses)

MADRID (AP) — El técnico Xabi Alonso decidió dejar a Vinicius Júnior en el banquillo para la visita el domingo del Real Madrid a Oviedo en La Liga española, pero la estrella brasileña al final tuvo un papel decisivo al entrar en la segunda mitad.

Vinicius gestó un gol y anotó otro en la victoria 3-0 del club merengue ante un rival que por primera vez en 24 años fue anfitrión de un partido de la máxima categoría del fútbol español. Kylian Mbappé firmó un doblete para el Madrid.

“Vini ha entrado muy bien. Ha sido decisivo para marcar los dos goles que nos han dado esa tranquilidad”, destacó Alonso, quien en junio tomó las riendas del equipo tras la salida de Carlo Ancelotti. “Necesitamos a todos, a los que inician y a los que entran desde el banquillo, y va a haber un montón de partidos para todos”.

El Madrid es uno de los tres clubes con el pleno de puntos después de dos partidos, pero el primer lugar fue tomado por el Villarreal, que aplastó 5-0 a Girona.

Osasuna derrotó 1-0 al Valencia, y la Real Sociedad remontó para compartir los puntos en casa con el Espanyol en un empate 2-2.

Vinicius fue reemplazado en el cuadro titular por su compañero brasileño Rodrygo, quien comenzó un partido competitivo por primera vez desde el debut del Madrid en el Mundial de Clubes en junio, y estuvo cerca en un par de ocasiones en una primera mitad dominada por los visitantes.

Pero fue Mbappé el que rompió el empate ocho minutos antes del descanso. El delantero francés controló magistralmente un pase de Arda Güler antes de voltearse y disparar un tiro bajo al rincón lejano.

El Madrid remató 17 veces en la primera mitad contra apenas uno del recién ascendido Oviedo y otro gol siempre parecía probable. Llegó siete minutos antes del final cuando Vinicius, quien reemplazó a Rodrygo después de 63 minutos, robó la posesión en el mediocampo antes de asistir a Mbappé para dirigir otro disparo bajo para su segundo tanto.

Vinicius decretó el 3-0 en el tiempo de descuento con una buena definición tras un contragolpe.

Alonso también alabó la participación de Rodrygo, foco de rumores sobre un traspaso en el mercado de pases que está por cerrarse.

“Ha tenido situaciones de uno contra uno, algún tiro. El Oviedo estaba bastante bajo y costaba encontrar ese hueco, pero sí que me ha gustado. Después de la semana pasada, pues necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más”, dijo Alonso.

Hat trick de Tajon Buchanan para el Villarreal

El Villarreal vapuleó a Girona para quedar en la cima de la tabla por delante del campeón defensor Barcelona y el Madrid.

El mediocampista canadiense Tajon Buchanan facturó un hat trick. Rafa Marín y Nicolas Pepe, ex de Arsenal, también remecieron las redes.

Girona no tiene puntos tras sus dos primeros partidos y ya tiene una diferencia de goles desalentadora de menos siete.

El resultado marcó un hito para el Villarreal de Marcelino García Toral, pero el técnico fue rápido en moderar cualquier euforia.

“Son solo dos partidos y el calendario significa que los jugamos ambos en casa”, dijo. “Esto es un proceso. Estoy orgulloso y agradecido con los jugadores, ha sido un verdadero placer. Pero esto es efímero. Tomaremos una copa de vino con la familia y seguiremos trabajando”.

Osasuna gana en casa

El nuevo entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, consiguió su primera victoria en casa cuando Ante Budimir una vez más demostró ser un activo clave para el equipo del País Vasco en una victoria 1-0 sobre Valencia.

El magnífico cabezazo de Budimir en el noveno minuto fue la diferencia entre los equipos, aunque el equipo local recibió una ayuda del capitán del Valencia, José Gayà, quien se disculpó con los seguidores después de ser expulsado a mitad de la primera mitad por derribar a Víctor Muñoz mientras corría hacia la portería.

Gayà arrojó su brazalete de capitán al suelo mientras se retiraba y, aunque lo recogió, pidió perdón a los aficionados del Valencia.

“Lo hice en un momento de rabia”, dijo en un día en que hizo su aparición número 313 para el club.

Valencia sigue buscando una victoria después del empate inicial de la semana pasada contra la Real Sociedad.

Milla anota de nuevo y Espanyol empata

Una semana después de que su gol tardío le diera al Espanyol una victoria 2-1 sobre el Atlético de Madrid, Pere Milla anotó con un cabezazo en plancha para poner a los visitantes 1-0 arriba en la visita a San Sebastián.

Javi Puado duplicó su ventaja segundos antes del descanso cuando anotó desde el punto de penalti después de que una revisión de video le diera una segunda oportunidad tras una infracción en torno a la parada de Alex Remiro.

Pero Ander Barrenetxea recortó la diferencia justo después de la hora cuando su disparo fue desviado más allá del portero del Espanyol y luego, ocho minutos después, Orri Steinn Óskarsson disparó casi sin ángulo para igualar.

Espanyol está invicto con cuatro puntos en sus dos primeros partidos, mientras que la Real Sociedad ha empatado en sus dos partidos.