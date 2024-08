Mayweather quiere dar un gran espectáculo en su pelea de exhibición en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su época como boxeador en activo, la humildad nunca fue compañera de Floyd Mayweather. antes de una pelea En el retiro eso no ha cambiado.

El boxeador estadounidense prometió el miércoles dar una exhibición arrolladora cuando enfrente a John Gotti III en una pelea de exhibición en Ciudad de México. Será la primera vez que ‘Money’ se presente al sur de la frontera

“Estoy feliz de estar aquí y de mostrar todo mi talento, quiero dar un gran espectáculo”, dijo Mayweather en una rueda de prensa. “Vamos a dar un espectáculo para entretener a gente de todo el mundo y de todos los aspectos de la vida.

*Floyd Mayweather*: “No importa cómo cuenten la historia, soy y siempre he sido por mucho el mejor. No me importa lo que me avienten encima, si me ponen presión o no, yo estoy listo y tengo todos los recursos para salir adelante. 🗣️🥊#FloydMayweather #Box pic.twitter.com/MsKKgIRJ6l

— Deportrece (@SomosDeportrece) August 21, 2024