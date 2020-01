Matan a uno en ataque con cuchillo en Austin

AUSTIN,TX .-Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en un ataque con cuchillo registrado hoy en el centro de Austin, Texas, mientras que la Policía arrestó a un sospechoso.

“Se confirma la muerte de una persona”, informó la Policía de Austin en su cuenta de Twitter.

“El sospechoso está en custodia. Hasta este momento no se conoce de ningún otro sospechoso”, agregó la autoridad.

De acuerdo con los Servicios de Emergencias Médicas del Condado de Austin-Travis (ATCEMS, en inglés), el incidente ocurrió alrededor de las 8:12 horas locales en la Avenida South Congress, según reportaron medios locales.

ATCEMS dijo que un hombre de entre 20 y 30 años murió a causa de las heridas, otro de más de 50 fue transportado a un hospital con lesiones y dos víctimas se encontraban en lugar.

La Policía afirmó también que los hechos podían haber involucrado no sólo apuñalamientos, si no también disparos y llamó a los vecinos a no acercarse a la zona.