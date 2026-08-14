Mata hombre a esposa e hija dentro de guardería

La policía investiga al agresor por otra muerte ocurrida previamente en una residencia de Burnsville

El jefe de policía de Burnsville, Matt Smith, a la derecha, durante una conferencia de prensa el miércoles 12 de agosto de 2026, en Hopkins, Minnesota, donde la policía asegura que un hombre asesinó a su esposa y a su hija de 7 años en una guardería. también es sospechoso de matar a una familiar de 78 años de edad. (AP Foto/Ellen Schmidt)

El jefe de policía de Burnsville, Matt Smith, a la derecha, durante una conferencia de prensa el miércoles 12 de agosto de 2026, en Hopkins, Minnesota, donde la policía asegura que un hombre asesinó a su esposa y a su hija de 7 años en una guardería. también es sospechoso de matar a una familiar de 78 años de edad. (AP Foto/Ellen Schmidt)

MINNEAPOLIS, Minnesota.- Un hombre utilizó un destornillador para matar a puñaladas a su esposa y a su hija de 7 años dentro de una guardería de Minnesota la mañana del miércoles, antes de quitarse la vida, de acuerdo con una orden de registro dada a conocer el jueves.

En la orden de registro del condado de Hennepin, a la que The Associated Press tuvo acceso, se identifica al agresor como Nathan Brown, de 41 años. Señala que el sujeto apuñaló a su esposa, Kristen Brown, de 41 años, y a su hija, Evie Brown, dentro de la guardería que Kristen operaba en el sótano de la residencia familiar en Hopkins, un suburbio de Minneapolis. Posteriormente se quitó la vida de un disparo en un armario de la planta superior.

La policía de Hopkins señaló el jueves en un comunicado que la investigación continúa abierta.

Según los registros policiales, un padre que dejaba a dos de sus hijos en la guardería escuchó gritos provenientes del sótano. Entonces ingresó en la vivienda y en un principio pensó que Nathan Brown realizaba resucitación cardiopulmonar, hasta que se dio cuenta que se trataba de un ataque. Llamó al número de emergencias y huyó con sus hijos y otros dos niños.

Las autoridades dijeron el miércoles que creen que Nathan Brown había asesinado previamente a una familiar de 78 años en su casa de Burnsville, a unos 32 kilómetros (20 millas) de Hopkins. Los investigadores indicaron que Nathan Brown había estado viviendo en la residencia recientemente. La policía no ha revelado la identidad de la mujer ni su parentesco con Brown.

El padre que presenció el ataque contó a los investigadores que Kristen Brown había enviado recientemente una carta a los padres de familia en la que les hacía saber que la guardería cerraría pronto, debido a “problemas en su relación con Nathan”, según la orden.

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NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye una discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, en Estados Unidos está disponible la línea nacional de prevención del suicidio y crisis llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

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Otros seis niños estaban presentes en el lugar del ataque, pero ninguno de ellos sufrió daños, anunciaron las autoridades.

Las autoridades no han divulgado información sobre un posible motivo de los asesinatos. Indicaron que no había antecedentes de llamadas a la policía desde la dirección en Hopkins.

Los registros muestran que Kristen Brown contaba con un permiso estatal desde 2019. La guardería tenía capacidad para 10 niños y durante visitas realizadas en los tres años previos se determinó que cumplía con las normas. Los familiares de Kristen Brown se negaron a comentar el jueves.

Kristen Brown abrió Brown Bear Childcare pocos meses después de dar a luz a Evie. En una publicación de 2019 en la página de Facebook de la guardería, Brown escribió que esperaba ayudar a su hija y a otros niños a “florecer y convertirse en personas felices, inteligentes y cariñosas”.

Kristen Brown tenía una licenciatura de la Universidad de Minnesota Twin Cities en fundamentos de educación primaria y estaba certificada en terapia visual, de acuerdo con la página de Facebook de su guardería. En su rutina con los niños incorporaba clases de música y cocina y los llevaba de excursión a un museo de ciencias y a un huerto.