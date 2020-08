Más personas acuden a empeñar prendas

NUEVO LAREDO TAM.- Ante la contingencia sanitaria que se extiende ya por casi 5 meses y que ha causado pérdida de empleos, decenas de personas acuden a Monte de Piedad, buscando empeñar algunos objetos.

Ayer miércoles este medio informativo pudo observar, la entrada y salida constante de personas que acudieron al Monte de Piedad llevando una prenda valiosa consigo.

Aunque ninguna de las personas ofreció una entrevista, si dijeron que los motivos principales para empeñar alguna joya, es por la difícil situación económica que atraviesa la comunidad en general.

Relojes, anillos, gargantillas, esclavas entre otras muchas prendas son llevadas al Monte de Piedad, donde son evaluadas para conocer cuánto pueden obtener de préstamo.

“Yo tengo unas joyas desde hace mucho tiempo, en varias ocasiones las he empeñado y siempre las he recuperado, porque la forma de pago no es tan elevada como en otras casas de empeño, aquí por cada mil pesos de préstamo, pago mensualmente 40 pesos, y si llegara a fallar en los pagos y mi prenda fuera vendida, Monte de Piedad recupera lo que me prestó y me entregaría el resto”.