Marsella vence a Brest para liderar la Ligue 2 y presionar a un PSG afectado por lesiones

El Marsella está un punto por delante del campeón defensor PSG, que visita a Lyon el domingo

PARÍS (AP) — Los jugadores ingleses Angel Gomes y Mason Greenwood anotaron el sábado en la victoria del Marsella 3-0 ante el Brest, para colocarse en la cima de la Ligue 1 y poner presión sobre un Paris Saint-Germain afectado por lesiones.

El Marsella está un punto por delante del campeón defensor PSG, que visita a Lyon el domingo.

Gomes anotó de tiro libre directo en el minuto 25 para su tercer gol de la temporada. Fue ayudado por el portero Radoslaw Majecki, quien dejó que un disparo rutinario se le escapara de las manos.

Greenwood envió a Majecki en la dirección equivocada desde el punto de penalti en el minuto 33 después de que el brasileño Igor Paixão fuera derribado para el Marsella, el único equipo que ha vencido al PSG en la liga hasta ahora.

El veterano delantero Pierre-Emerick Aubameyang estaba bien posicionado para rematar el centro de Matt O’Riley desde la derecha en el minuto 82.

Más tarde el sábado, el Mónaco recibe al Lens y el Le Havre se enfrenta al Nantes.

Lyon en la mira del PSG

Una victoria para el Lyon lo colocaría a un punto detrás del PSG, que tiene al ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Nuno Mendes y Achraf Hakimi todos lesionados.

El entrenador Luis Enrique no deja que la situación lo afecte.

“Estoy muy motivado porque disfruto de los desafíos”, afirmó el sábado. “Cada momento difícil proporciona tiempo de juego para otros jugadores. Es una gran oportunidad para mostrar nuestra calidad como equipo”.

Con la estrella lateral derecha Hakimi ausente, el joven de 16 años David Boly estará en la plantilla.

“Es un buen momento para infundir confianza en diferentes jugadores”, dijo Luis Enrique.