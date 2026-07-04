Marruecos vence 3-0 a Canadá y avanza a cuartos de final del Mundial

El marroquí Soufiane Rahimi celebra durante el partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos, el sábado 4 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay)

El marroquí Soufiane Rahimi celebra durante el partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos, el sábado 4 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay)

HOUSTON (AP) — Azzedine Ounahi marcó un doblete para encaminar a Marruecos a una victoria 3-0 sobre Canadá en los octavos de final del Mundial el sábado, convirtiéndose en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final del certamen en al menos dos oportunidades

Marruecos se colocó en cuartos de final por segundo torneo consecutivo, luego de convertirse en el primer equipo africano en llegar a las semifinales en Qatar 2022.

Ninguno de los dos equipos logró destrabar el marcador hasta que Ounahi recibió un servicio de Achraf Hakimi en un tiro libre y sacó un potente disparo de derecha entre una maraña del jugadores para depositar el balón en el ángulo inferior derecho y poner a Marruecos al frente 1-0 en el minuto 50.

Ounahi duplicó la ventaja con un disparo de derecha desde el centro del área luego de recibir un pase de Brahim Díaz al minuto 82.

Soufiane Rahimi cerró la cuenta en el último minuto del tiempo añadido.

Marruecos se medirá el próximo jueves en Boston al ganador del duelo entre Paraguay y Francia.

Con la derrota, Canadá llegó al final de una histórica participación como anfitrión del Mundial. Consiguió su primer triunfo en un partido de eliminación directa al vencer 1-0 a Sudáfrica para llegar al partido del sábado.