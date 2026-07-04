Kimi Antonelli gana la carrera sprint y logra la pole

El piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, de Italia, celebra tras registrar el tiempo más rápido durante la sesión de clasificación antes del Gran Premio de Gran Bretaña de la F1, en Silverstone, Inglaterra, el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)

El piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, de Italia, celebra tras registrar el tiempo más rápido durante la sesión de clasificación antes del Gran Premio de Gran Bretaña de la F1, en Silverstone, Inglaterra, el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Kimi Antonelli volvió a la senda del triunfo en la Fórmula 1 con una victoria en la carrera sprint y la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña en un día de dificultades para su rival por el título George Russell.

Después de superar a Lewis Hamilton para negarle a la estrella británica una victoria en casa que habría entusiasmado al público en la carrera sprint, Antonelli redobló con la pole position para la carrera del domingo.

“La última vuelta fue muy limpia”, dijo. “Todo se juntó. Fue muy complicado con el viento, impredecible”.

El líder de la clasificación, de 19 años, fue el más rápido en su última vuelta por 0,175 segundos sobre Charles Leclerc, de Ferrari, con Hamilton tercero.

“¿Estoy satisfecho? Claro que no, soy P3, pero estoy feliz de estar aquí arriba”, dijo Hamilton. “Sin embargo, estos chicos hicieron un gran trabajo hoy”.

“Charles obviamente ha estado haciendo buenas mejoras y nosotros simplemente no tuvimos el ritmo, desafortunadamente, del Mercedes. Ha sido algo así desde hace un tiempo, pero estamos cerrando la brecha lentamente. Y tener a los dos aquí arriba es genial para el equipo”.

Russell fue cuarto en la sprint y luego otra vez en la clasificación, después de un contacto con el muro al inicio, y largará la carrera del domingo detrás de los dos Ferrari .

Max Verstappen se clasificó séptimo, ya que el cuatro veces campeón informó que su auto tenía un problema que afectaba su velocidad punta y que necesita ser arreglado.

“De lo contrario no tiene sentido competir” en la carrera del domingo, le dijo a Sky Sports.

La victoria de Antonelli en la carrera sprint

Hamilton arrancó desde la pole y contuvo a Antonelli hasta la vuelta ocho de 17, cuando el italiano lo superó con la ayuda de la potencia eléctrica de su auto.

″¡Vamos! ¡Vamos!”, dijo Antonelli a su equipo por radio tras llevarse la victoria.

“Fueron 10 primeras vueltas muy divertidas con Lewis; los dos estábamos empujando muy fuerte. Obviamente, el impulso está ahí y estamos haciendo un gran trabajo junto con el equipo”, señaló más tarde.

La carrera fue un ejemplo claro de la F1 en 2026, con la estrategia de cargar y desplegar potencia eléctrica como elemento central de las batallas en pista.

Eso permitió que pilotos como Lando Norris intercambiaran posiciones con sus rivales vuelta tras vuelta, pero también implicó que los pilotos levantaran el pie en las curvas rápidas más conocidas de Silverstone para recargar energía.

Hamilton volvió a pelear por una victoria tras un triunfo revelación el mes pasado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el primero desde que se pasó a Ferrari el año pasado.

“Estaba empujando tan fuerte como podía, lo di absolutamente todo. Tenemos un poco de trabajo por hacer para intentar cerrar esa brecha”, dijo Hamilton.

Lando Norris fue tercero con el McLaren, que lució una decoración retro en blanco y verde, después de rodar brevemente segundo al inicio y luego ganar una emocionante batalla de ida y vuelta con George Russell y Max Verstappen por el tercer puesto.

La primera victoria de Antonelli desde el Gran Premio de Mónaco del mes pasado amplió su ventaja en la clasificación de Fórmula 1 a 43 puntos sobre su compañero de equipo Russell, que fue cuarto tras arrancar quinto.

Russell se había quejado el día anterior de una falta de ritmo “extraña” en la clasificación, un contratiempo después de que su victoria en el Gran Premio de Austria la semana pasada hubiera impulsado las opciones del piloto británico de pelear por el título.

Charles Leclerc fue quinto con Ferrari, Verstappen sexto con Red Bull, y Oscar Piastri, de McLaren, séptimo. Liam Lawson fue octavo con Racing Bulls y se libró con una advertencia en una investigación posterior a la carrera por su lucha por la posición con Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen.