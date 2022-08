Mario Aguilar se distancia de las redes sociales por salud mental

CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber Mario Aguilar informó a sus seguidores que debido a un problema de salud mental decidió alejarse de sus redes sociales y de la plataforma que lo lanzó a la fama.

A sus 26 años, el creador de contenido se enfrentó a un fuerte caso de depresión y ansiedad, según detalló en un video de más de 15 minutos en el que confesó que desde hace más de un año no sabía qué le pasaba.

«Me sentía sin ganas de querer grabar, unas ganas de no querer ver a nadie, solamente quería estar solo y no entendía por qué estaba pasando esto sí podrían todos decir ‘tienes lo que siempre has deseado'», expresó Aguilar.

El video que tiene, más de 20 mil visitas, busca hablar de la importancia de atender los trastornos mentales, Aguilar, quien se dedica a la comedia desde que comenzó en redes sociales hizo un llamado tanto a sus seguidores como a los padres de ellos para que tomen en cuenta los cambios en el estado de ánimo.

«Imagínense a una persona que hace shows, que llena un teatro y hay miles de personas aplaudiéndole y riéndose de lo un dices, pero luego llegas al hotel a tu triste realidad, a volver a estar solo y esa fue la palabra clave: me sentía solo. Caí en cuenta que a pesar de todo me sentía solo y eso es malo porque no estaba solo, no estoy solo».

Además de alentar a que si las personas que lo ven se sienten solas o tristes busquen ayuda, también comparto un número de ayuda psicológica gratuita.

En su caso asistió al psiquiatra, quien lo orientó sobre su sentir y también le ayudó a descubrir que tiene déficit de atención, lo cual también ya está tomando en cuenta: «Yo no conocía la tranquilidad», afirmó al contar que la medicación en un principio le provocó mucho cansancio porque lo relajó de los pensamientos que estaba teniendo constantemente. «Seguí tomando la medicación para la depresión y la ansiedad y empecé a sentirme mejor, tranquilo y siento paz», señaló.

Su familia y su pareja son quien lo han estado apoyando, según aseguró y el distanciamiento lo ha decidido buscando poder recuperarse totalmente y retomar tanto sus shows en vivo como sus canales de contenido.