Margot Robbie hará película de “Monopoly” y Blumhouse revivirá “Blair Witch”

LAS VEGAS (AP) — Margot Robbie tiene la mira puesta en otro clásico de las jugueterías. La productora y estrella de “Barbie” realiza una película de Monopoly, con Hasbro y Lionsgate, anunciaron las compañías el miércoles en la conferencia CinemaCon en Las Vegas.

Robbie, y su productora LuckyChap, llevaron a “Barbie” a la línea de meta después de muchos años de estancamiento en su desarrollo. La película encabezó la taquilla en 2023 con más de 1.400 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo. Y ahora llevarán esa visión al clásico juego de mesa.

Lionsgate también está desarrollando un nuevo “The Blair Witch Project” (“El proyecto de la bruja de Blair”) con los expertos en terror de Blumhouse, el estudio detrás de “The Purge” (“La purga”) y “M3GAN”. Será el primero de un pacto de varios años entre la compañía de Jason Blum y Lionsgate, basándose en los títulos de la biblioteca del estudio.

La primera “Blair Witch” se estrenó en 1999 y se convirtió en un fenómeno de taquilla. Recaudó 248 millones de dólares, generó dos secuelas y cambió el aspecto de muchas películas de terror posteriores.

“Soy un gran admirador de ‘The Blair Witch Project’, que llevó la idea del horror de videos caseros al público general y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural”, dijo Blum en un comunicado. “No creo que hubiera habido una ‘Paranormal Activity’ si no hubiera habido primero una Bruja de Blair, así que esto se siente como una oportunidad verdaderamente especial y estoy emocionado de ver a dónde nos conduce”.

Lionsgate tuvo un buen 2023, con películas como “John Wick 4”, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” (“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”) y “Saw X”. El estudio se muestra optimista sobre sus próximos estrenos en cines, incluida la largamente retrasada “Borderlands”, la adaptación de Eli Roth de la popular serie de videojuegos que se estrenará en cines en agosto.

Protagonizada por Kevin Hart, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis y Ariana Greenblatt, “Borderlands” se anunció por primera vez en 2015 y terminó de rodarse en 2021, años entre los cuales se ha enfrentado a problemas y retrasos entre bastidores. Tanto Roth como Greenblatt fueron abrumadoramente positivos sobre la experiencia en el escenario del Caesar’s Palace.

“Tuvimos el mejor momento de nuestras vidas haciéndolo y creo que al público le va a encantar”, dijo Roth. “Era una familia loca, divertida, extraña y funcional”.

Greenblatt, quien filmó “Borderlands” antes de “Barbie”, subió al escenario con Roth y dijo que fue el mejor momento que ha tenido en un set.

La compañía también tiene una nueva versión de “The Crow” (“El Cuervo”), dirigida por el cineasta de “Snow White and the Huntsman” (“Blancanieves y la leyenda del cazador”) Rupert Sanders y protagonizada por Bill Skarsgård y FKA twigs, que se estrenará en cines el 23 de agosto.

Brandon Lee protagonizó la película original, basada en la serie de cómics y estrenada en 1994. Lee murió durante su filmación después de recibir un disparo con una pistola de utilería que contenía una bala improvisada en lugar de balas de salva. El director de esa película, Alex Proyas, ha sido crítico con la idea de rehacerla.

Henry Cavill también subió al escenario para hablar sobre una nueva película de “Highlander” que está haciendo con el director de “John Wick”, Chad Stahelski, así como una nueva película de acción de Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal llamada “In the Grey”, programada para 2025.

Aziz Ansari dio a los exhibidores un vistazo a su nuevo filme “Good Fortune”, que escribió, dirigió y protagoniza junto a Keanu Reeves, quien interpreta a un ángel, y Seth Rogen.

“Tengo que agradecer a todos los expositores que dejaron el club de striptease esta mañana para venir a la presentación de Lionsgate”, bromeó Ansari.

“Good Fortune” trata sobre un tipo con mala suerte que cambia de vida con un hombre más exitoso y aprende la lección equivocada de que el dinero resuelve todos sus problemas. Ansari dijo que quería hacer una comedia para la pantalla grande, específicamente.

“Significa mucho hacer una película que va a estar en los cines”, dijo.

“Good Fortune” aún no tiene fecha de estreno.

Fogelson cerró la presentación con un vistazo a la película biográfica de Antoine Fuqua sobre Michael Jackson, “Michael”. El productor Graham King, cuyos créditos incluyen “Bohemian Rhapsody” y “The Departed”, subió al escenario para hablar sobre la película, que actualmente está en filmación.

“Estoy ansioso por darle a la audiencia un viaje emocionante que nunca habían visto”, dijo King.

Señaló que era “una mirada al interior del artista más prolífico que jamás haya existido” y prometió que la película “se meterá en todo”, incluida su vida pública y privada. La película incluirá 30 de las canciones de Jackson y recreaciones de actuaciones.

Jaafar Jackson protagoniza “Michael”, que se estrenará en abril de 2025.

Otras películas de Lionsgate incluyen “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” de Ritchie, que se estrenará la próxima semana, la película de terror de Renny Harlin “The Strangers-Chapter 1”, en mayo, el thriller de Halle Berry “Never Let Go” en septiembre y “The Best Christmas Pageant Ever” en noviembre.

El estudio también se encuentra actualmente en la producción de la película de acción protagonizada por Mark Wahlberg “Flight Risk” de Mel Gibson y terminando la historia derivada de John Wick “Ballerina”, protagonizada por Ana de Armas, que se estrenará el próximo año.

“Lamentamos haberles pedido a todos que esperaran un año más”, dijo Adam Fogelson de Lionsgate. La audiencia pudo ver un primer adelanto, con una explosiva entrada de la bailarina en el mundo, con fuego, espadas y una aparición de Reeves.

“Creo que valdrá la pena esperar”.