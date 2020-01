Marco Antonio Muñiz revela que padece osteoporosis

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, quien en 2013 anunció su retiro de los escenarios, reveló que a sus 86 años padece osteoporosis que le causa fuerte dolor en las articulaciones.

“He tenido problemas de osteoporosis. Mi problema es que me duelen mucho los huesos, hay ocasiones en que no puedo caminar con facilidad y he tenido que suspender mis actividades para ver si es posible que se me quite (el dolor), porque es muy difícil esta enfermedad”, comentó a la prensa.