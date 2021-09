Marca Edson en triunfo del Ajax

AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS .-Edson Álvarez guió el triunfo del Ajax 3-0 ante Groningen por la Jornada 7 de la Eredivisie.

El “Machín”, quien arrancó como titular y disputó los 90 minutos, marcó el primer tanto del partido al minuto 40 con un cabezazo.

El mediocampista mexicano rompió el cerrojo de un Groningen que se le complicó de más al Ajax durante los primeros 45 minutos.

Es por ello, que el gol de Edson resultó de vital importancia para los actuales campeones de Países Bajos, que con este triunfo se mantienen como líderes del torneo local.

Álvarez apareció casi al final del primer tiempo.

GOL DEL MACHIN 🔥🇲🇽 El mexicano Edson Álvarez sigue deslumbrando con Ajax y anota en el juego ante Groningen. pic.twitter.com/eM5y4HZYgz — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) September 25, 2021

Tras un tiro de esquina que terminó en rechace, Steven Berghuis recuperó el balón y sacó un centro perfecto que Edson remató de cabeza y tomó mal parado al arquero rival para marcar el 1-0.

Ya para la segunda parte y, con más tranquilidad, el Ajax aumentó la ventaja con los tantos de Antony (56′) y Noussair Mazraoui (81′) para sellar el triunfo.

Con este resultado, Ajax se mantiene en lo más alto de la clasificación con 19 puntos.

[[RS-Football & fans. What do you need more?#ajagro— AFC Ajax (@AFCAjax) September 25, 2021

-RS]]