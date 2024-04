Manuel Canales Bermea exige que planes de desarrollo urbano se respeten y que no los modifique al gusto cada gobierno

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Manuel Canales Bermea visitó la colonia 150 Aniversario de Nuevo Laredo en su campaña como candidato a Diputado Federal por el Distrito 1 de la Alianza Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD). Los vecinos se quejaron del abandono de la actual administración, pues hay pavimentación, y el drenaje se encuentra en pésimas condiciones y en sectores de la colonia colapsado, por lo que temen nuevas inundaciones, como las registradas en años pasados.

En este contexto, Canales Bermea enfatizó la necesidad de establecer planes de desarrollo urbano a largo plazo que no dependan del partido en turno. Actualmente, en Nuevo Laredo estos planes no se hacen públicos, por lo que la gente no los conoce, y además enfatizó que “había uno de marzo de 2021, pero quién sabe con qué se está guiando la actual administración, porque no hay nada de aquel plan, el cual incluía el Nuevo Hospital Público.”

Asimismo, el candidato dijo que “la presidenta municipal de Morena ha dejado la ciudad en un estado de desorden, con numerosas calles abiertas y colonias en condiciones precarias, es importante destacar que esta situación no es justa para los neolaredenses, quienes merecen vivir en un entorno seguro y bien mantenido. No es justo, y además ponen en riesgo la seguridad y salud de los ciudadanos.”

Además, señaló que no hay transparencia del presupuesto municipal. Canales Bermea indicó que “existe una falta de transparencia en los procesos de licitación, con contratos otorgados de manera directa y sin claridad sobre los gastos destinados a reparaciones y obras de drenaje profundo”. El candidato agregó que “nos están jugando el dedo en la boca otra vez, no se vale, una ciudad recibe 5 mil millones de peso de presupuesto uno los de los municipios más ricos de todo México y que se sigan burlando de la gente así no se vale.