Manifestante muere baleado en protesta “No Kings” en Utah

Un manifestante murió baleado durante la protesta “No Kings” de Salt Lake City cuando un hombre, que se cree que formaba parte del equipo de seguridad del evento, abrió fuego contra otra persona que supuestamente le apuntaba a los participantes con un fusil, informaron las autoridades el domingo.

La policía detuvo la noche del sábado a la persona que supuestamente sacó su fusil, Arturo Gamboa, de 24 años, bajo un cargo de asesinato, informó el jefe de policía de Salt Lake City, Brian Redd, el domingo. La persona baleada, Arthur Folasa Ah Loo, de 39 años, murió en el hospital.

Los detectives aún no saben por qué Gamboa sacó un fusil o escapó de los guardias de seguridad, pero lo acusaron de crear la situación de peligro que llevó a la muerte de Ah Loo. The Associated Press no encontró de inmediato registros de que Gamboa cuente con un abogado ni pudo ponerse en contacto con sus familiares.

Según Redd, un hombre que llevaba un chaleco de colores brillantes realizó tres disparos con una pistola en dirección a Gamboa, provocándole una herida menor a Gamboa pero hiriendo de muerte a Ah Loo.

Los disparos provocaron que cientos de manifestantes salieran corriendo, algunos de los cuales se escondieron detrás de barricadas o escaparon hacia estacionamiento y negocios cercanos, dijo la policía en un comunicado. “¡Eso es un arma. Vamos, vamos, salgan!”, se puede escuchar a alguien en un video publicado en las redes sociales en el que parece mostrar los eventos.

Las protestas “No Kings” se extendieron el sábado por todo el país y los organizadores dijeron que millones se manifestaron contra lo que describieron como los excesos autoritarios del presidente Donald Trump. Las confrontaciones fueron en gran medida aisladas.

La oficina de Utah del Movimiento 50501, que ayudó a organizar las protestas, condenó la violencia mediante un comunicado en Instagram. No respondió de inmediato a las preguntas de AP sobre el equipo de seguridad del evento. De momento se desconoce quién los contrató, si eran voluntarios o la capacitación que recibieron antes del evento. Redd dijo que las acciones del cuerpo de seguridad también son parte de la investigación.

El tirador y otra persona con chaleco supuestamente vieron a Gamboa separarse de la multitud de manifestantes en el centro de Salt Lake City, colocarse detrás de un muro y sacar un fusil a eso de las 8 de la noche, dijo Redd.

Cuando los dos hombres con chaleco desenfundaron sus armas y confrontaron a Gamboa, los testigos dijeron que Gamboa levantó su fusil en posición de disparo y corrió hacia la multitud, dijo Redd.

Fue entonces que uno de los hombres de chaleco disparó en tres ocasiones, alcanzando a Gamboa y a Ah Loo, dijo Redd. Gamboa, de quien la policía dijo que no tenía antecedentes penales, resultó herido y recibió atención médica antes de ser ingresado en la cárcel.

La policía dijo que en el lugar de los hechos se recuperaron un fusil estilo AR-15, una máscara de gas y una mochila.