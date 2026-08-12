Mal tiempo en centro-norte de EU deja muertes y daños

Kerry Hourigan habla por teléfono tras revisar daños causados por una tormenta en su casa de Tinley Park, Illinois, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Laura Bargfeld)

Kerry Hourigan habla por teléfono tras revisar daños causados por una tormenta en su casa de Tinley Park, Illinois, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Laura Bargfeld)

CHICAGO (AP) — Las brigadas de emergencias y las cuadrillas de servicios públicos trabajaron durante la noche hasta el miércoles para despejar las carreteras de árboles y cableado eléctrico caído durante las fuertes tormentas en la región centro-norte de Estados Unidos que desataron tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas, además de dejar sin electricidad a cientos de miles de clientes.

Un niño de 4 años murió cuando un árbol cayó sobre una vivienda en Geneva, Indiana, durante las tormentas del martes, informó la policía del condado Jennings. En Ohio, el gobernador Mike DeWine señaló que un residente de Roseville murió durante una emergencia de salud cuando los socorristas, ante carreteras inundadas, no pudieron llegar. Las autoridades de Portage, Indiana, investigaban si el mal tiempo influyó en una explosión reportada en una casa que mató a una persona.

Un rayo impactó el martes en un complejo penitenciario al suroeste de Cleveland e hirió a 16 personas encarceladas que fueron hospitalizadas, según el Departamento de Correccionales de Ohio. Hasta el momento se desconoce su estado.

Las tormentas causaron daños en una amplia franja desde el área de Chicago hasta el oeste de Pensilvania, y el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el riesgo de tormentas eléctricas severas y lluvias intensas continuará durante los próximos días la región centro-norte del país, el valle de Ohio y los Apalaches centrales.

Más de 700.000 clientes seguían sin electricidad la mañana del miércoles en Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental, según poweroutage.us.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó tres tornados en condados al sur de Chicago. Se reportaron rescates acuáticos durante las lluvias intensas en varios estados, incluyendo Ohio, donde DeWine envió a 40 miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Ohio para ayudar en dos condados al este de Columbus.

Las sirenas de alerta por tornado sonaron el martes cuando el cielo se oscurecía en el área de Chicago. Todos los vuelos se detuvieron temporalmente en los dos principales aeropuertos de Chicago, y las autoridades advirtieron sobre demoras al tiempo que se despejaba el cúmulo de vuelos pendientes.

Fotos publicadas en redes sociales desde el área de Chicago y al otro lado de la frontera estatal en Indiana mostraban carreteras inundadas, árboles enredados en líneas eléctricas y viviendas con grandes agujeros en sus techos.

“No hay electricidad. Fue muy aterrador. Estábamos abajo en el sótano”, contó Javid Jenkins, de Homewood, un suburbio de Chicago. “Estamos hechos para la nieve. Estamos hechos para el frío. No estamos hechos para esto”.

Jenkins, de 54 años, comentó que estaba conduciendo para buscar gasolina y encender un generador para conservar la comida en su refrigerador.

Los meteorólogos indicaron que en Gary, Indiana, se registró una ráfaga de viento de 159 km/h (99 mph). En otros lugares hubo numerosos reportes de ráfagas de 128 km/h (80 mph) o más en estaciones meteorológicas personales.

La información preliminar indicó que el intenso sistema que avanzó desde Iowa hacia Indiana durante varias horas calificó como un derecho, publicó el martes por la noche el Centro de Predicción de Tormentas del servicio meteorológico. Los derechos son eventos prolongados de vientos en línea recta que desatan lluvias intensas y recorren grandes distancias. Los daños que provocan a veces son comparables a las fuerzas destructivas de tornados o huracanes.

“Devastación total. No hay tejado”, expresó Kerry Hourigan, de pie ante la casa donde vivió durante 25 años en Tinley Park, otro suburbio de Chicago. “Es una tontería, pero lo que pensaba es que acabo de comprar una parrilla nueva, y no tengo idea de dónde está. Desapareció”.

El meteorólogo Scott Baker explicó que el centro-norte de Estados Unidos estaba en el borde exterior de un “anillo de fuego”, que traía oleadas de humedad excesiva, inestabilidad y tormentas.

Dayton, Ohio, estableció un récord diario de precipitaciones con 5,25 centímetros (2,07 pulgadas), destrozando una marca de 1915, informó el servicio meteorológico. Los meteorólogos señalaron que varias rondas de lluvia provocarían riesgos de inundación en el valle de Ohio hasta primeras horas del viernes.