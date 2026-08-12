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Cadillac reemplaza al jefe de equipo Graeme Lowdon

Una semana antes de reanudarse la F1

El piloto de Cadillac de México, Sergio Pérez, entra a la zona de pits durante la práctica libre previa al Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps en Spa, Bélgica, el sábado 18 de julio de 2026. (Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)
AP

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — La escudería más nueva de la Fórmula 1, Cadillac, reemplazó el miércoles a su primer director de equipo, Graeme Lowdon, por el exdirector de Alpine Marcin Budkowski.

Cadillac señaló que el cambio formaba parte de una “transición de liderazgo planificada a medida que la organización evoluciona desde su fase inicial de construcción hacia la siguiente etapa de rendimiento en pista”, aunque anteriormente no había indicado que tuviera la intención de prescindir de Lowdon, quien desempeñó un papel clave en la puesta en marcha del equipo respaldado por General Motors.

La decisión llega una semana antes de que se reanude la temporada de F1 con el Gran Premio de los Países Bajos, tras el receso de mitad de temporada.

Cadillac aún no ha sumado puntos en la F1, con su mejor resultado en el 13er puesto, y se esperaba que tuviera dificultades como equipo nuevo. Los frenos de los autos se han sobrecalentado repetidamente en carreras recientes, lo que ha obligado a abandonos.

“Estamos agradecidos a Graeme Lowdon por su liderazgo y por el papel que desempeñó al formar desde cero al equipo Cadillac de Fórmula 1. Sus aportes ayudaron a establecer una base sólida en nuestra fase de construcción, y le agradecemos su compromiso y le deseamos lo mejor”, manifestó el director ejecutivo Dan Towriss.

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