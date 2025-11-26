Mahomes regresa a Texas mientras Chiefs y Cowboys se enfrentan en Acción de Gracias

El quarterback Jalen Hurts (1) de los Eagles de Filadelfia abraza al quarterback Dak Prescott de los Cowboys de Dallas, el domingo 23 de noviembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Recién después de vencer a los campeones del Super Bowl, los Cowboys de Dallas reciben al subcampeón en su partido anual de Acción de Gracias en casa.

La tarea será igual de complicada cuando Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City visiten el jueves a los Cowboys (5-5-1), que contra viento y marea buscan colarse en los playoffs tras enlazar victorias por primera vez esta temporada, incluyendo la remontada del domingo, revirtiendo un défict de 21 puntos para doblegar 24-21 a Filadelfia.

Algunos de los próximos oponentes podrían no parecer tan formidables como lo hicieron al principio cuando el calendario de Dallas para noviembre y diciembre mostró seis equipos consecutivos que fueron a los playoffs el año pasado.

Sin embargo, los Chiefs (6-5) encajan en esa descripción porque están fuera de la zona de playoffs —de siete equipos— al igual que los Cowboys. Ganadores de nueve títulos consecutivos del Oeste de la Conferencia Americana, Kansas City se ubica décimo en la AFC en este momento, igual que Dallas en la NFC.

“No me pongo a pensar que realmente están teniendo un mal año”, dijo el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer. “No pienso eso en absoluto”.

Dos quarterbacks de lujo liderarán las dos mejores ofensivas aéreas de la NFL en el escenario de Acción de Gracias, con los Cowboys de Dak Prescott en la cima de la liga promediando 267 yardas por juego y él ahora ostentando el récord de la franquicia por yardas de pase en su carrera.

Su respeto por Mahomes se refleja perfectamente en un encuentro donde ambos equipos sienten la necesidad de acercarse a ganar para llegar a la postemporada. Los Chiefs dieron un gran paso la semana pasada con una victoria en tiempo extra por 23-20 sobre Indianápolis.

“Al final del día, obviamente, el talento salta a la vista, pero ves a un tipo que juega con pura pasión, que hará lo que sea necesario para ganar”, dijo Prescott sobre el tres veces ganador del Super Bowl. “Hará todo lo que sea necesario”.

Para los Cowboys, probablemente se necesitarán al menos cuatro victorias en sus últimos seis juegos. Y aun así, eso podría no ser suficiente. Pero primero lo primero.

“Hay momentos en los que tu mente podría ir un poco hacia el futuro y empezar a pensar y empezar a ir por todos lados”, dijo el tight end Jake Ferguson. “Y ahí es donde tienes que enfocarte en tu entrenamiento. Entrenamos en cómo volver a enfocar nuestra atención en el ahora”.

Regreso a casa

Mahomes creció en el este de Texas y su padre, el ex lanzador de grandes ligas Pat Mahomes Sr., era fanático de los Cowboys. Así que, naturalmente, el joven Mahomes vio bastantes de sus juegos a lo largo de los años.

Finalmente pudo jugar en el AT&T Stadium en la universidad, cuando Texas Tech jugó contra Baylor, y recuerda haber perdido en una conversión de dos puntos fallida como novato. Los Red Raiders dividieron sus otros dos juegos contra los Bears bajo el techo retráctil.

“Simplemente jugar en casa, tener a mucha gente presente que tal vez no pueda venir a Kansas City, será realmente genial experimentar jugar allí, especialmente en Acción de Gracias”, dijo Mahomes, agregando que probablemente tendrá “más de 50” amigos y familiares presentes.

Recuerdos

Enfrentar a los Chiefs podría traer algunos momentos nostálgicos para Schottenheimer. Su padre, el fallecido Marty Schottenheimer, dirigió a los Chiefs durante 10 de sus 21 años como entrenador en jefe de la NFL. De las 200 victorias en la carrera del mayor Schottenheimer, 101 fueron con KC.

Brian Schottenheimer recuerda cómo la familia Hunt, propietaria de los Chiefs, trató a su padre después de que le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. Marty Schottenheimer murió a los 77 años en 2021.

El joven Schottenheimer era mariscal de campo en Florida cuando los Chiefs perdieron su único encuentro de Acción de Gracias contra los Cowboys con su padre en la línea lateral en 1995. Su segundo año como asistente fue la última temporada de Marty Schottenheimer como entrenador de los Chiefs en 1998.

“Puedo recordar ese estadio el primer juego que mi padre entrenó allí (1989)… había como 21,000 fanáticos allí”, dijo Schottenheimer, quien está en su primera temporada como entrenador en jefe después de un cuarto de siglo como asistente de la NFL. “Él lo cambió. Lo cambiaron como organización y luego se convirtió en lo que es hoy”.