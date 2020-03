Maestras y alumnas del Cbtis 234 apoyan paro feminista

NUEVO LAREDO TAM.- Este lunes 9 de marzo, alumnas y maestras del Centro de Bachilletaro Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 234, asistirán a la escuela portando una prenda morada, en señal de apoyo al movimiento feminista “Un día sin nosotras” que busca erradicar la violencia contra la Mujer.

Otras más si así lo desean no asistirán, manifestó Elsie Beatriz Barrientos Carsi, directora de esta institución.

“Es algo difícil para las escuelas, se les dió la opción de que a las maestras y personal administrativo si asistían o no, se deja en completa libertad, el tema es muy amplio. Recibimos un video en el que se pidió hacer llegar al área administrativa las listas de quien sí iba asistir y quien no, así es como nos hemos preparado”, detalló.

Aclaró que en el caso de los varones, alumnos y maestros, ellos sí deberán presentarse a estudiar y laborar, igual.que las mujeres que así lo deseen.

“Tenemos un grupo de alumnas que lideran una página que se llama Alumnas del 234 y pidieron permiso para venir, pero con blusas moradas y jeans y se les dió la libertad. Se habló con los maestros para que no se ponga falta. Si acaso la maestra no va a venir, entonces el grupo entrará más tarde si es en las primeras horas, no tenemos maestros cubre turnos, no se podría poner a los alumnos hacer otra actividad por falta de personal”, agregó.

Barrientos Carsi, estimó que alrededor del 40 por ciento del personal de esta institución son mujeres.

“En total somos un 70 empleados y serán algunas 32 mujeres la que aquí laboran. No se suspenden clases, incluso, se solicitó a los maestros evaluar antes a las mujeres para que puedan estar sus calificaciones en el sistema el 9 y 10, debido a que México cierra el sistema en esos días”, concluyó.

El Cbtis 234 se ubica en Revolución 7001, colonia Buenavista.