Madonna enfrenta a 50 Cent por burlarse de sus fotos

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de que Madonna sorprendiera con algunas fotos en su cuenta de Instagram, en la que luce sexy a sus 63 años, el rapero 50 Cent hizo algunos comentarios que no le gustaron a la Reina del Pop, por lo que lo enfrentó en la red social y a él no le quedó otra que disculparse.

Todo comenzó el 25 de noviembre cuando Madonna publicó en Instagram una sesión de fotos en lencería y sobre una cama, las cuales presuntamente la red social eliminó de su cuenta.

«Estoy volviendo a publicar fotografías que Instagram bajo sin previo aviso o notificación… La razón por la que le dieron a mi manager, que no maneja mi cuenta, fue que una pequeña porción de mi pezón estaba expuesta»

«Todavía me sorprende que vivamos en una cultura que permite que se muestre cada centímetro del cuerpo de una mujer excepto un pezón. Como si esa fuera la única parte de la anatomía de una mujer que podría sexualizarse. ¡El pezón que nutre a un bebé!», escribió junto a las imágenes.

La última de ellas, donde se ven las piernas de Madonna, llamó la atención del rapero 50 Cent, tanto que la reposteó en su propia cuenta.

«Esta es la mie… más graciosa! LOL. Esa es Madonna debajo de la cama intentando hacer like a virgin a los 63». «Este es el Like a Virgin challenge. LOL», son algunos de los comentarios que hizo de la fotografía, y los cuales después borró.

Pero a la Reina del Pop le llegaron los comentarios y no se quedó callada pues en una historia de instagram, con una foto de ambos, le respondió que él sólo está celoso y que nunca podría divertirse y verse tan bien como ella a su edad.

«Aquí está 50 Cent pretendiendo ser mi amigo. Ahora has decidido hablar tonterías sobre mí! Supongo que tu nueva carrera está recibiendo atención por intentar humillar a otros en redes sociales», se lee en la publicación.

Y el drama no termina ahí porque hace unas horas 50 Cent se disculpó con ella y le auguró que nunca quiso herir sus sentimientos.

«Debo haber herido los sentimientos de Madonna, ella fue y desenterró una vieja foto de MTV del 03. Ok, lo siento, no tenía la intención de herir tus sentimientos. No me beneficio de esto en ninguna forma… Espero que aceptes mi disculpa», tuiteó el rapero