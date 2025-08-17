MacIntyre, listo para el desafío, aventaja por 4 golpes a Scheffler en el BMW Championship

McIntyre firmó un 68, dos bajo par, y aventaja por cuatro golpes a Scottie Scheffler en el Campeonato BMW

El escocés Robert MacIntyre festeja luego de lograr un putt en el hoyo 18 durante la tercera ronda del Campeonato BMW, el sábado 16 de agosto de 2025, en Owings Mills, Maryland (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

OWINGS MILLS, Maryland.- Robert MacIntyre estuvo a la altura del desafío de enfrentar al jugador número uno del mundo el sábado, al embocar una serie de importantes putts para par y lograr luego un golpe para birdie de 40 pies en el hoyo final.

Scheffler recuperó un golpe de los cinco de desventaja con los que comenzó la calurosa tarde en Caves Valley. Nunca se acercó a menos de tres.

MacIntyre, zurdo de Escocia, salió de varios aprietos, ninguno más grande que el corto quinto hoyo cuando condujo sobre una línea de peligro hacia los arbustos. Decidió sacar la bola, y esta salió disparada a unos 70 pies de distancia para un putta través de una serie de crestas.

El escocés hizo dos putts para par, logrando uno de ocho pies, un ejemplo de su determinación ante una gran multitud que apoyó con entusiasmo a Scheffler, campeón del Abierto Británico.

MacIntyre atinó un putt de ocho pies en el 14, luego se dio la vuelta hacia una zona de hospitalidad y colocó un dedo índice en su boca, silenciando a quienquiera que lo hubiera molestado.

Su acumulado es de 194 golpes, 16 bajo par. Y dispone de un día más contra los mejores del golf. Scheffler finalmente terminó una racha de 37 hoyos sin un bogey pero armó eficientemente un 67.

Ludvig Aberg entró en la contienda. El astro sueco parece estar despertando de un letargo veraniego y disparó un 68 que lo dejó solo en el tercer lugar. Todavía estaba a seis golpes de MacIntyre.

Nadie más estaba a menos de ocho golpes de la ventaja.

El Campeonato BMW es el penúltimo evento de la postemporada que decide los 30 mejores en la Copa FedEx que avanzan al Campeonato del Tour para tener la oportunidad de ganar el premio de 10 millones de dólares.