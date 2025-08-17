Chivas cae en casa 2-1 ante Ciudad Juárez para hilvanar descalabros en la Liga MX

Con goles de Óscar Estupiñán y Jairo Torres, Bravos derrotó 2-1 al Guadalajara, que suma tres descalabros en cuatro jornadas y permanece en la parte baja de la tabla

Los Bravos de Juárez consiguieron una valiosa victoria como visitantes al derrotar 2-1 a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron. [X]

GUADALAJARA.- Óscar Estupiñán y Jairo Torres convirtieron los tantos con los que Ciudad Juárez se impuso 2-1 a Guadalajara a domicilio el sábado, para profundizar la crisis del “Rebaño sagrado” en el torneo Apertura de la Liga MX.

Estupiñán abrió la cuenta desde el manchón del tiro penal, luego de que, por la intervención del VAR, el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló una falta sobre Madson. El colombiano convirtió con un potente disparo arriba a los 41 minutos.

Torres afianzó la ventaja con una soberbia conducción desde el medio campo, en la que se quitó rivales hasta llegar al área para sentenciar con un disparo abajo a los 56 minutos.

Santiago Sandoval, debutante en este torneo por Chivas, hizo su primera diana en la máxima categoría a los 84, luego de empujar un rechace del arquero Sebastián Jurado.

Chivas hilvanó descalabros en el torneo, en el que ha sufrido tres derrotas en las cuatro jornadas que ha disputado, en todas con penales encajados. El Guadalajara quedó en la 16ta posición con tres unidades.

Bravos celebró su primera victoria del curso para ascender a la 13ra posición con cinco unidades.

Chivas fue incapaz de manifestar en el marcador su mejor estado de forma en el arranque, en el que Roberto Alvarado vio ahogado su grito de gol por una soberbia intervención con la pierna de Jurado.

Ciudad Juárez abrió la cuenta después de que Madson fue derribado en el área al intentar un remate con puerta abierta. El árbitro Fernando Ortiz fue llamado desde la sala del videoarbitraje para valorar la acción y sancionarla como penal.

Torres amplió la ventaja en una desatención de la zaga, que lo dejó avanzar por el centro del campo hasta llegar al área para definir con un disparo abajo.

Sandoval ingresó a los 61 en el medio campo para tener la oportunidad de emparejar en la recta final. Momentos antes del final tuvo la opción de igualar con un remate dentro del área, el cual se fue a un lado de la puerta visitante.

La jornada continuaba el sábado con los partidos Cruz Azul vs. Santos, Tigres vs. América, Pachuca vs. Tijuana y Toluca vs. Pumas.