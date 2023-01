Lucía Méndez presenta ansiedad, tras pleito con Zapata y Pasquel

Debido a los ataques no solo de las artistas sino también del público, Lucía también comunicó que presenta ansiedad, depresión, presión arterial alta y alteración del sueño. [Especial]

Debido a los ataques no solo de las artistas sino también del público, Lucía también comunicó que presenta ansiedad, depresión, presión arterial alta y alteración del sueño. [Especial]

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas semanas de que trascendiera la “denuncia” de Lucía Méndez en contra de Laura Zapata y Sylvia Pasquel luego de que ambas hicieran comentarios negativos sobre su persona en medios de comunicación, ahora salen a la luz las peticiones que la intérprete de “corazón de piedra” presentaría a las autoridades y los supuestos daños a su salud causados por el pleito.

Recordemos que las famosas, junto a Lorena Herrera, formaron parte del proyecto de Netflix: “Siempre reinas” en donde a lo largo de seis episodios convivieron y algunas de ellas hicieron públicos sus conflictos, pues Zapata externó su incomodidad sobre la “posición” de diva que mostró Méndez.

Asimismo en el programa conducido por Karla Díaz el pasado 9 de diciembre, Pasquel hizo comentarios parecidos y la llamó diva desempleada, esto debido a que comparó, tanto el trabajo de Herrena como el de ellas con el de Lucía: “Ella no hace televisión desde el siglo pasado, en serio”, dijo.

Tras esto, Méndez publicaría en su Instagram la advertencia: “Por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarías a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto del mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez ‘La Diva de México’, por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel”, se lee.

¿Qué mencionó Lucía Méndez en la advertencia?

Fue la periodista Ana María Alvarado quien detalló las declaraciones de Méndez en el documento, ya que explicó: debido a los ataques en su contra se vio afectada la salud de la famosa. La comunicadora habría obtenido el documento oficial durante una conversación con la cantante, incluso también señaló que Lucía obtuvo una orden de restricción frente a Zapata y Pasquel, por lo tanto ninguna podría hablar de ella tanto en redes sociales como en medios.

Alvarado también aclaró que no fue una denuncia sino una petición para que dejen de atacarla, por lo que únicamente podrían enfrentar una multa de no cumplir con el trato.

La periodista añadió: “En representación de Lucía Leticia Méndez Pérez solicita medidas de protección en contra de las probables agresoras Laura Guadalupe Zapata Miranda y Sylvia Elizabeth Banquells Pinal. Lo que se solicita es que no hablen de ella, no pueden utilizar su nombre, no pueden hablar de nada”.

En el documento también se enumeraron los programas en donde las famosas hablaron de Méndez. Lucía detallaría que al término de la grabación del reality quedaron en buenos términos. “Tiempo después el reality salió al aire por la plataforma Netflix y a los dos días Laura comenzó un tour por medios en programa de televisión, chakaleos con la prensa, redes sociales, en donde me insultaban como persona, a mi integridad como mujer, denigrando mi estatus laboral, ya que difamaba diciendo que había sido un problema para la producción. Todo esto lo relata Lucía Méndez en esta denuncia que tengo en mano propia”, dijo Alvarado.

Debido a los ataques no solo de las artistas sino también del público, Lucía también comunicó que presenta ansiedad, depresión, presión arterial alta y alteración del sueño.